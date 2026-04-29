Freelander 8: la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover da vida a un SUV enorme

Freelander renace ahora como marca propia, hija de la alianza entre Chery y Land Rover. Lo hace con su primer modelo de producción, el Freelander 8, un SUV de gran tamaño que combina electrificación avanzada, diseño robusto y un enfoque claramente orientado al desempeño fuera de carretera.

Inspirado en el prototipo Freelander Concept 97 y presentado en el Salón de Beijing, el modelo mantiene una estética sólida y moderna, destacando elementos como el pilar C inclinado que evoca al clásico Freelander de Land Rover.

En esta versión de producción, los principales cambios se concentran en los grupos ópticos y en una configuración más convencional de puertas traseras, lo que refuerza su viabilidad comercial sin perder identidad.

Uno de los pilares del Freelander 8 es su arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permite tiempos de carga ultrarrápidos de hasta 350 kW. Esta base técnica no solo mejora la eficiencia, sino que también habilita distintas configuraciones mecánicas, incluyendo versiones 100% eléctricas, con extensor de autonomía e híbridas enchufables, ampliando su versatilidad de uso.

En el apartado dinámico, el modelo incorpora suspensión neumática de doble cámara, lo que favorece tanto el confort en carretera como la capacidad de adaptación en terrenos complejos. A esto se suma un diferencial electrónico de deslizamiento limitado, clave para optimizar la tracción en condiciones exigentes.

Uno de los aspectos más innovadores del Freelander 8 es su enfoque tecnológico aplicado al off-road. Gracias a un sensor lidar montado en el techo, el vehículo es capaz de analizar en tiempo real las condiciones del terreno y ajustar automáticamente los modos de conducción, mejorando la seguridad y el control sin intervención del conductor.

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En el interior, el SUV apuesta por una experiencia digital avanzada, con una gran pantalla que recorre todo el ancho del tablero, complementada por un sistema de infoentretenimiento central y controles físicos que facilitan la interacción.

El Freelander 8 debutará inicialmente en China, pero forma parte de una ambiciosa estrategia global que contempla su llegada a otros mercados, incluyendo Europa. Este modelo inaugura una nueva generación de vehículos diseñados desde cero para un público global, marcando el inicio de una ofensiva de producto que promete un lanzamiento cada seis meses en los próximos años.