Honda HR-V Touring 2026: más tecnología, seguridad y confort

La tercera generación del Honda HR-V llega a Chile con su versión Touring, que sobresale por su diseño, mejoras en tecnología y el sistema renovado de seguridad Sensing de la marca. Arriba exclusivamente con su variante tope de línea.

¿Cómo es el diseño del nuevo Honda HR-V Touring?

Este SUV estrena una parrilla hexagonal, luces traseras LED con borde oscuro, nuevas llantas bitono de 17”, y mantiene la silueta tipo fastback característica del modelo. Sus medidas son 4.356 mm de largo, 1.790 mm de ancho, 1.590 mm de alto, 2.610 mm de distancia entre ejes y un maletero de 354 litros, que puede ampliarse hasta 1.348.

¿Cómo es el interior del modelo?

Viene con asientos de cuero, climatizador bi-zona con salidas de aire traseras, y una consola central rediseñada que potencia la sensación de amplitud. Posee una pantalla multimedia de 8” con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto por cable, junto al cargador inalámbrico para smartphones y el panel digital TFT de 7” configurable..

Asimismo, mantiene el sistema Magic Seats, que permite múltiples configuraciones de los asientos traseros para optimizar el espacio según las necesidades.

¿Cuál es el motor del nuevo Honda HR-V Touring?

Viene equipado con un motor 1.5 litros i-VTEC a gasolina, que entrega 119 Hp y 145 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT que simula 7 velocidades e integra un modo de conducción Econ.

Su plataforma cuenta con suspensión delantera independiente tipo McPherson y trasera de barra de torsión, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, dirección asistida eléctricamente y una altura libre al suelo de 19,6 cm.

¿Qué elementos de seguridad tiene?

Una de sus principales novedades es la llegada del sistema Honda Sensing mejorado y recalibrado, que entrega mayor precisión y confianza en la asistencia a la conducción. Incluye control crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril (LKAS) recalibrado para carreteras chilenas, sistema de mitigación de colisión con frenado automático (CMBS), alerta de colisión frontal (FCW), sistema de mitigación de salida de carril (RDM) y luces altas automáticas (AHB).

Además, cuenta con seis airbags, freno de estacionamiento eléctrico con función Auto-Hold, monitor de presión de neumáticos (TPMS), cámara de retroceso, sensores delanteros y traseros, y el sistema Honda Lanewatch, que elimina el punto ciego del lado derecho al proyectar su imagen en la pantalla central.

¿Cuánto cuesta el nuevo Honda HR-V Touring?

Disponible en colores como platinum white pearl, cosmic blue metallic, urban gray pearl y lunar silver metallic, la flamante versión de este SUV tiene un precio de lista de $25.990.000.