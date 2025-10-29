SUSCRÍBETE
Honda presenta el 0 α: el inicio de una nueva era eléctrica

En el Salón de Tokio, la firma japonesa reveló el prototipo de este SUV 100% eléctrico, que marcará su entrada a una nueva generación de vehículos más ligeros, eficientes y conectados. Su producción comenzará en 2027.

 
HIROSHIAOKI

Honda aprovechó el Salón de Tokio para presentar en primicia mundial el prototipo del 0 α (alfa), un SUV completamente eléctrico que formará parte de la serie “0”, junto con los ya conocidos Honda 0 Sedán y Honda 0 SUV.

Este nuevo modelo será la puerta de entrada a la próxima generación de autos eléctricos de la compañía, y encarna la filosofía de desarrollo “Thin, Light and Wise”, centrada en crear vehículos más delgados, livianos e inteligentes.

HIROSHIAOKI

El diseño del Honda 0 α se caracteriza por una silueta limpia y moderna, con proporciones equilibradas que buscan conjugar eficiencia aerodinámica y amplitud interior.

Honda ha trabajado en un nuevo enfoque de “packaging” que permite una carrocería más baja sin sacrificar la distancia al suelo, ofreciendo un interior espacioso y confortable pese a sus dimensiones compactas.

HIROSHIAOKI

Su postura ancha y robusta transmite estabilidad y dinamismo, dos cualidades esenciales para un SUV de vocación urbana y espíritu aventurero.

En el exterior destacan elementos distintivos como una firma luminosa delantera integrada, que combina los faros, el emblema iluminado y la tapa del puerto de carga, además de una característica luz trasera en forma de “U” que agrupa las funciones de señalización.

Aunque el interior aún no se ha mostrado en su versión definitiva, Honda adelantó que priorizará la comodidad, el uso intuitivo de la tecnología y una experiencia de conducción centrada en el usuario.

El Honda 0 α comenzará su producción en 2027, principalmente para Japón e India.

