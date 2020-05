James Levelle: la carrera ecológica contra el tiempo

En 2018, el realizador británico James Levelle (39) pudo haber sido uno de los casi 60 fallecidos que dejó a su paso el huracán Michael cuando azotó Florida. El profesional viajó allí siendo parte del programa de la BBC 'Hurricane Man', cuyo capítulo más esperado fue precisamente 'The Devil Comes to Florida', que mostró cómo el tercer huracán más poderoso en la historia arrasó con todo.

"Escapé en un carrobomba después de que el viento se llevara el cuartel de bomberos donde me refugié. Una vez a salvo pensé que esto era una señal del cambio climático. Dije 'debo pasar a la acción'".

James Levelle

Entre sus trabajos más conocidos, en 2016 Levelle recorrió Sudamérica grabando Viajeros sin Dinero ('Free Ride', en inglés), serie documental de Discovery Channel protagonizada por él mismo y uno de sus colegas. Ahora, sin embargo, el inglés quería hacer un alto para responder a esa inquietud con la que convivía. "Quise llegar a la COP25 desde el Reino Unido sin usar combustibles fósiles, llevando un mensaje potente de los jóvenes comprometidos con la causa".

Sin más dinero que el suyo, se echó al mar en agosto.

» Ese barco ya zarpó

Desde que dejó Londres, ahora todo se centraba en dar vida a un documental de la aventura y en editar un corto para presentarlo en la cumbre. Tras recorrer Francia y España en trenes y bicicleta, el siguiente paso era más osado. En Sevilla, abordó una carabela al estilo de Colón. En ella hizo paradas en Tenerife y Cabo Verde -país frente a Senegal- antes de poner rumbo a Sudamérica. Lo que ocurriría en plena alta mar resultó ser el ingrediente faltante de su guion. "A dos semanas de arribar, recibí un texto en mi GPS. Decía 'la COP25 de Santiago se mueve a Madrid'".

James Levelle

En medio del océano, Levelle recordó una frase: "Los ingleses decimos que 'tu barco zarpa solo si estás 100% comprometido'. Me encontré en esa circunstancia de que literalmente mi barco había partido", relata con orgullo. Pero una interrogante no se resolvería hasta tocar tierra.

Levelle y su carabela recalaron en Uruguay dos meses después de dejar España. En Montevideo lo esperaba un grupo de ecologistas y la disyuntiva de si seguir. De alguna manera las personas le respondieron. "Me convencí de que más importante que estar en la COP25 era continuar mi plan, porque lo prometí a los jóvenes que conocí en la ruta". En Uruguay, además, habló con la joven Clara Rivero, una de las activistas en ese país. "Le dije 'necesito saber si vale la pena seguir a Santiago'. Me confesó sentirse frustrada porque Chile no fuera sede. 'El foco estaría en este subcontinente. Ahora perdimos la oportunidad. Haces un gran trabajo amplificando voces. Por favor, continúa', me dijo. Me sentí reconfortado".

James Levelle

James Levelle cruzó así a Buenos Aires, aunque ahora con otro enemigo detrás. "Olvidando lo riesgoso que podía ser cruzar Argentina en bicicleta, no había tiempo", apunta. "Rogaba por un auto eléctrico para manejarlo a Chile y me decían que era imposible. Que nadie lo había hecho". Levelle contactó entonces a un amigo de Renault en Francia.

“Me presentó a la gente de la marca en Argentina. Les expliqué la idea. Me miraban incrédulos y les dije: ‘Es posible, por favor, confíen’”, detalla este improvisado promotor de sí mismo, que salió andando en un Kangoo ZE.

James Levelle

La siguiente incógnita era hacer 1.500 km sin electrolineras en la ruta. "Pedí ayuda a una empresa eléctrica. Llamaron a varios alcaldes de pueblitos para contarles", dice emocionado.

Levelle confiesa que la respuesta de las comunidades lo conmovió. "Se preguntaban quién tenía un enchufe industrial para cargar. Fue maravilloso ver gente tan generosa. Por ejemplo, decían 'quizá Pedro en su taller tiene un enchufe trifásico' y entonces me llevaban allí. Yo conectaba y aprovechaba para compartir y conversar", relata.

Así, James Levelle alcanzó Mendoza. Volvió a subirse a su bicicleta y pedaleó otros 200 km en cuatro mil metros de trepada. Cuando estuvo en la mitad de los Andes, supo que el resto era bajada y que su meta estaba ahí. Clara Rivero le escribió desde Madrid.

En Santiago, él exhibió su material en congresos paralelos a la fallida cumbre. Levelle estaba feliz, porque, además, su espontánea embajadora también puso el corto en los ojos de miles en España. Ahora volvía a Londres para trabajar con calma y dedicación en el documental. Si la carabela zarpó, era porque había mucha convicción. MT MAG.

Filmografía de James M. Levelle

Productor, director y realizador. Ha trabajado en Discovery Channel, National Geographic y la BBC.

» jamesmlevelle.com

Dirección:

2010. Eco Crime Investigators

(serie documental)

» episodio Skin & Bones

2011. Eco Crime Investigators

(serie documental)

» episodio The Real Chainsaw Massacre

2014. Siberian Cut (Miniserie de TV)

» episodios Belly Up / Road From Hell / River of Mud / Put up or Shut up

Gold Rush: Alaska (serie de TV) » episodios Grandpa John / Grandpa's Last Wish / Go Big or Go Home

Ed Stafford: Into the Unknown » episodio Siberia

2016. Free Ride (Miniserie de TV)

» Toda la temporada

2017. Bear Grylls: Survival School (Serie de TV) » episodios First Day at School / Teamwork Fail / Trust Issues / Personal Everest / Chopper Jump / Leadership Battles / Sickness / The Storm / Panther Crawl / Showdown at Sea / Final Expedition (parte 1) / Final Expedition (parte 2)

2018. Cute As Fluff (documental de TV)

Producción:

2010. Eco Crime Investigators (serie documental)

» episodio Making a Killing

2013. Gold Rush: South America (serie de TV)

» episodio The Frozen North

2019. Hurricane man (serie documental)

» episodio The Devil Comes to Florida

Actuación vivencial

2016. Free Ride (Miniserie de TV)

2017. Gold Rush: Parker's Trail (serie de TV)

» episodios Before the Trail / Footsteps of Legends / Racing the Freeze / Hypothermia

/ Trail Tales.