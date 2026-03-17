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    Jeep Commander 2026: nueva cara, más tecnología y foco en el manejo diario

    El SUV de siete plazas actualiza diseño, suma equipamiento y mantiene su propuesta versátil para ciudad y ruta.

     
    Pedro Bicudo

    El Jeep Commander 2026 presenta una renovación que apunta a reforzar su presencia en el segmento de los SUV grandes. Los cambios se concentran en el diseño exterior, el interior y la incorporación de nuevas asistencias a la conducción, manteniendo su enfoque familiar y de uso mixto.

    El rediseño se nota desde el primer vistazo. El frontal adopta nuevos faros LED, junto a una reinterpretación de la clásica parrilla de siete ranuras de Jeep. A eso se suma un parachoques actualizado que acentúa el carácter del modelo.

    PEDRO BRITO

    En la parte trasera, la firma lumínica ahora es continua, lo que le da una lectura más actual. El conjunto se completa con nuevas llantas de 18 y 19 pulgadas, disponibles según versión.

    Interior con nuevos materiales

    Puertas adentro, el modelo introduce terminaciones como Espresso Suede, Gloss Black y Light Gold. La idea es mejorar la percepción general sin modificar la arquitectura conocida.

    PEDRO BRITO

    Las versiones Overland y Blackhawk agregan cámara 360°, mientras que esta última incorpora un selector de cambios giratorio. También se mantienen los siete asientos, con regulación eléctrica en las plazas delanteras y memoria de posición.

    El sistema de audio firmado por Harman Kardon aparece como parte del equipamiento en versiones superiores, apuntando a mejorar la experiencia en trayectos largos.

    La oferta contempla dos alternativas. Por un lado, el motor Hurricane 2.0 turbo con tracción 4x4 entrega 272 CV y 400 Nm. Por otro, el bloque T270 1.3 turbo, con 175 CV y tracción 4x2.

    PEDRO BRITO

    En la variante 4x4 se incluyen funciones como selector de terrenos, control de descenso y sistema Active Drive Low, elementos que refuerzan su uso fuera del asfalto. A esto se suman visualizaciones específicas en el panel digital para monitorear variables de conducción.

    Seguridad y asistencias

    El modelo suma un paquete de asistencias de nivel 2, que incluye control crucero adaptativo, centrado y mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y detector de fatiga, entre otros sistemas.

    Pedro Brito

    Además, integra siete airbags y un entorno digital compuesto por un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas compatible con smartphones.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosJeepCommanderSUV

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