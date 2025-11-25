BLACK SALE $990
    Jeep recrea mítica presentación en el lanzamiento del nuevo Avenger

    A 33 años del inolvidable debut del Grand Cherokee en el Salón de Detroit, la marca reinterpretó en Sao Paulo la escena con el nuevo modelo del SUV.

     

    Tres décadas después de uno de los momentos más recordados del mundo automotriz, Jeep volvió a encender la nostalgia en el lanzamiento en el Salón de Sao Paulo del nuevo Avenger.

    En 1992, la primera versión del Grand Cherokee irrumpió en el Salón de Detroit subiendo las escaleras del Cobo Hall y atravesando los vidrios del recinto para anunciar su llegada. Esa entrada espectacular buscaba marcar el inicio de un modelo que, desde entonces, se transformó en un ícono para la firma.

    El Grand Cherokee unió el equipamiento de confort, la tecnología y los acabados de los sedanes de lujo con la polivalencia y la solidez de los SUV, contaba con tracción total, llantas de aleación, alzavidrios eléctricos, airbags, ABS en las cuatro ruedas, asientos y espejos calefactados, climatización automática, tapicería de cuero.

    Ahora, Jeep decidió rendir homenaje a ese hito recreándolo en el Salón del Automóvil de Sao Paulo 2025. Esta vez, el protagonista fue el Jeep Avenger, el SUV compacto que se prepara para arribar al mercado brasileño en 2026 y que encarna el espíritu aventurero y la identidad moderna de la marca.

    Con esta acción, Jeep no solo buscó recordarle al público un momento que definió una era, sino que también subraya que su ADN permanece intacto: audaz, auténtico y siempre dispuesto a sorprender.

    La reinterpretación del emblemático ingreso no se limitó al show en vivo. La marca integró esta propuesta en el diseño de su stand “Territorio Jeep”, donde un panel anamórfico 3D reproduce una animación del Avenger emulando la famosa escena.

    El resultado es una experiencia inmersiva que mezcla legado y tecnología, y que conecta el pasado con el futuro de la marca.

    El Avenger que se fabricará en Brasil tiene las proporciones del modelo europeo, pero con ajustes para los mercados de Sudamérica.

    Sus medidas son 4,08 metros de largo, 1,78 m de ancho, 1,53 m de alto y 2,56 m de distancia entre ejes, que lo convierten en el SUV más pequeño de la gama.

    Su motor es el lT200 Hybrid, un híbrido ligero formado por un propulsor 1.0 turbo flex combinado con un generador eléctrico de 12V.

