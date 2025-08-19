KGM presenta a su nuevo gerente comercial

KGM, la marca antes conocida como SsangYong y que en Chile es representada por Astara, anunció la incorporación de Sebastián Troncoso como su nuevo gerente comercial a partir del 1 de agosto de 2025.

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Viña del Mar, Troncoso cuenta con más de una década de experiencia en la industria automotriz y en el desarrollo de negocios internacionales, habiendo desempeñado roles de liderazgo en compañías como Nissan, Volkswagen y Toyota.

El ejecutivo señaló que su principal meta será “trabajar en la transformación de KGM y reforzar su presencia en Chile. Con un enfoque en la planificación estratégica, buscaremos consolidar los resultados de la marca en el mercado nacional”.

En su nuevo desafío, Troncoso concentrará sus esfuerzos en fortalecer la gestión comercial de KGM, con especial foco en la planificación estratégica de producto, precios y rentabilidad. Su llegada coincide con una etapa clave de transformación para la marca en Chile, que busca consolidarse con una oferta renovada y competitiva.

Rawpixel Ltd.

Cambio de nombre

En 2022 SsangYong se salvó de la quiebra tras encontrar un nuevo dueño: KG Group, una compañía también surcoreana dedicada a la industria química y siderúrgica, la cual se quedó con la marca coreana (y con su deuda), que compró a la compañía india Mahindra.

Posterior a ello, y como primer gran cambio, se definió el cambio de nombre. Desde entonces se le conocería como KG Mobility (KGM). Renombramiento, la que en el país comenzó a funcionar a fines de 2024.

Su más reciente lanzamiento fue el Torres EVX, su primer SUV 100% eléctrico. Pronto se espera que se le sume el nuevo Actyon.