Kia anticipa el nuevo Telluride, su SUV más grande y lujoso

Las primeras imágenes oficiales del nuevo Kia Telluride han sido reveladas por la marca coreana. Aunque sugieren más de lo que muestran, dejan entrever que la segunda generación de su SUV pensado para Estados Unidos apunta a reforzar su presencia en el segmento de los vehículos de gran tamaño y lujo.

El modelo mantiene la filosofía de diseño “Opposites United”, con una silueta más robusta y moderna. Las imágenes muestran un perfil imponente, caracterizado por una parrilla de gran tamaño, líneas verticales definidas y nuevos faros LED con la firma lumínica Star Map, que aportan una identidad visual única y de inspiración futurista.

2027 Telluride

La firma coreana describe al nuevo Telluride como una “evolución audaz” del modelo actual, que ha sido uno de los SUV más exitosos de la marca en Estados Unidos. Su presencia más esculpida y su postura dominante buscan transmitir potencia y sofisticación con un lenguaje de diseño más premium.

Aunque los detalles técnicos aún no han sido revelados, el comunicado oficial anticipa que el nuevo Telluride ofrecerá mejoras en espacio interior, materiales y tecnología, manteniendo su enfoque en el confort de las tres filas de asientos. También se espera una actualización completa de su sistema de infoentretenimiento y de las funciones de asistencia avanzada al conductor.

El debut mundial del Kia Telluride, que se espera para el mercado en la segunda mitad de 2026, se realizará el próximo 20 de noviembre durante el Salón de Los Ángeles, donde la marca dará a conocer todas las especificaciones y versiones del modelo.