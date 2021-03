La camioneta Jeep Gladiator suma un motor turbodiésel V6 al portafolio

Respondiendo a la buena acogida que ha tenido desde su lanzamiento y tal como la marca había señalado en 2019 (ver nota), la Jeep Gladiator suma una motorización turbodiésel, que se pliega a la oferta hasta ahora compuesta por el bloque bencinero 3.6 litros (probamos esta versión en Nueva Zelanda a inicios de año). El nuevo propulsor es tomado prestado de la Ram 1500 y corresponde a un EcoDiesel V6 de 3.0 litros.

Jeep Gladiator en Nueva Zelanda.

La unidad que ahora también impulsa a la camioneta Gladiator, produce 260 Hp y 600 Nm, lo que la pone 247 Nm por sobre el motor Pentastar 3.6 litros. Como todo diésel, muy torqueador. A diferencia de la opción gasolinera, el corazón turbodiésel solo estará con caja automática de ocho relaciones que envía la fuerza a las cuatro ruedas.

Jeep no entregó información relativa a los precios ni al consumo que exhibirá la Jeep Gladiator diésel, aunque no debería alejarse demasiado de lo que logra el Wrangler diésel AT que ofrece 25 mpg en ciclo mixto, vale decir 10,6 km/l. El comunicado especifica que el motor EcoDiesel V6 de 3.0 litros está fabricado en Ferrara, Italia.

La Jeep Gladiator tope de gama tiene un valor en Estados Unidos de US$ 46 mil, o sea, casi $ 37 millones. En principio la motorización bencinera llegaría a Chile entre mayo y junio, cuestión que inevitablemente se dilató como consecuencia de la pandemia.