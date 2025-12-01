La F1 se define en Abu Dhabi: ¿cómo pueden ser campeones Norris, Verstappen y Piastri?

Luego de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar, la quinta en las últimas ocho carreras, el campeonato de la Fórmula Uno que alguna vez parecía prometido a uno de los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, hoy está más abierto que nunca.

Si bien el británico del equipo de Woking mantiene la primera chance, su decepcionante cuarto lugar en el circuito de Losail cerró bastante la lucha. Hoy tiene 408 puntos, contra 396 del neerlandés y 392 del neozelandés, a falta exclusivamente de la carrera en Abu Dhabi, este domingo.

En la pista de la Yas Marina, Norris y Piastri buscan celebrar su primer título de la Fórmula Uno, un trazado donde el inglés ya se impuso en 2024. Verstappen, quien se ha sabido cuatro veces a lo más alto del podio en Abu Dhabi, va por su quinto campeonato, que lo igualaría en la historia con el argentino Juan Manuel Fangio, además de dejarlo a dos de los máximos ganadores de todos los tiempos, el británico Lewis Hamilton y el alemán Michael Schumacher.

¿Cuáles son las opciones de cada uno de los candidatos a la corona? A continuación, las variantes que favorecen a cada uno.

Norris es campeón…

Si ocupa cualquier lugar del podio, sin importar los resultados de sus rivales.

Si termina cuarto o quinto, y Verstappen no gana.

Si termina sexto o séptimo, y Verstappen o Piastri no ganan.

Si termina octavo, Verstappen no gana o es segundo o Piastri no vence.

Si termina noveno o peor, Verstappen no se sube a cualquier lugar del podio o Piastri no gana ni es segundo.

Foto: @redbullracing en X.

Verstappen es campeón…

Si gana y Norris no se sube al podio.

Si es segundo, Norris es octavo o peor y Piastri no gana.

Si es tercero, Norris es noveno o peor y Piastri no gana.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Mark Sutton

Piastri es campeón..