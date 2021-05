La Fuerza acompaña a Maserati en el Día de Star Wars

Hoy los amantes de Star Wars celebran su día. El 4 de mayo quedó establecido desde hace un par de años como la jornada de festejo de los fanáticos y la razón es simple: la relación fonética entre “May the Fourth” (4 de mayo) y “May the force with you” (Que la fuerza te acompañe), la clásica frase que decían los protagonistas de la saga cuando se enfrentaban a un desafío mayor.

Pero esta semejanza fonética también tiene una raíz histórica. El 4 de mayo de 1979, a solo dos años del estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota con la frase “May the Force be with you” como parte de las felicitaciones del Partido Conservador a Margaret Thatcher por haber sido nombrada primera ministra del país. Esto también fue aprovechado por los seguidores para dar vida a la celebración.

Es por esto que el 4 de mayo se considera el día de Star Wars. Y aunque la relación entre la industria automotriz y la saga de ficción más importante de la historia del cine es escasa (El Nissan Rogue es uno en la lista), hoy Maserati desempolvó uno de los recuerdos menos conocidos.

El Instagram oficial de la marca del tridente (@maserati), aprovechando la jornada de conmemoración, indicó “La fuerza es fuerte en ti. El Maserati Birdcage fue la referencia para el diseño del podracer de Anakin”.

La frase acompañó precisamente la imagen de un Maserati Birdcage de los años 60, el cual se ve estacionado en Tatooine, el planeta que posee dos soles y donde creció el joven Anakin Skywalker.

Eso sí, la imagen genera algo de controversia entre algunos, puesto que el vehículo al que hace mención la firma italiana es uno que utiliza el pequeño Anakin en “La Amenaza Fantasma”, la primera de la franquicia en orden cronológico de la historia.

Podracer

Los podracer eran vehículos que se ocupaban para competir en carreras muy peligrosas. Tal como lo indican sitios de fanáticos, estas competencias “eran un deporte muy popular en las zonas menos desarrolladas de la galaxia, como en Tatooine y Malastare. Se las conocía como “La prueba definitiva de valentía y habilidad de Tatooine”.

Anakin Skywalker en el Podracer

Lo cierto es que, para encontrar la similitud entre el Maserati Birdcage y el podracer de Anakin, se debe apelar a mucha imaginación, pero según diversas reseñas, incluyendo el sitio ABC11, “el Podracer de Anakin Skywalker en Star Wars: The Phantom Menace se creó a partir de una interesante colección de vehículos y accesorios. La parte delantera de la lanzadera, en la que se sienta Anakin, se hizo con el armazón de un auto de carreras de la década de 1960 llamado Maserati Birdcage”.

Pese a esta versión, algunos fanáticos indican que la semejanza mayor corresponde al aerodeslizador de Luke Skywalker, pero el que aparece en el Episodio IV: Una Nueva Esperanza, aunque de esto la marca italiana no ha hecho referencia.

Landspeeder

El Maserati Tipo 60 Birdcage

El modelo sobre el que construyeron uno el podracer del pequeño Anakin es un Maserati Birdcage Tipo 60, el que llevaba genes deportivos desde su nacimiento.

La historia comenzó en 1958. La familia Orsi, propietaria de Maserati, le pidió al ingeniero Giulio Alfieri encontrar soluciones técnicas para hacer más competitivos sus vehículos de carrera.

Alfieri y sus colaboradores debatían sobre la necesidad de combinar ligereza y rigidez torsional. Así, llegaron al diseño de un nuevo chasis, compuesto por unos 200 pequeños tubos de acero (de entre 10 y 15 mm) los que se unían en un complejo enrejado, formando algo similar a una jaula de pájaro. Por eso el sobrenombre Birdcage.

De motor se escogió un cuatro cilindros de 2.0 litros, ubicado en posición central, que desarrollaba una potencia máxima de 200 Hp.

La primera unidad se terminó en mayo de 1959 y se le solicitó al piloto Stirling Moss quien hiciera las pruebas, tanto en Módena como en Nürburgring.

En estos estos, Alfieri se percató que, la alta calidad de los aceros provocaba nula deformabilidad, lo que derivaba en fracturas en las soldaduras y en peligro para el piloto.

Debido a esta razón, el ingenieron cambió el acero por uno de menor calidad, pero que le permitía al chasis absorber las exigencias sin que hubiese fracturas.

Y vaya si tuvo razón Alfieri, puesto que el Maserati Tipo 60 Birdcage debutó como auto de competencia el 12 de julio de 1959 en las manos del británico Moss, en la carrera de Rouen. Y fue estreno ganador, iniciando así una serie de éxitos en el automovilismo.

Gracias a esas victorias, dicho Maserati generó gran interés en Estados Unidos, pero lo querían para competir en la categoría Sport de tres litros, por lo que la marca realizó ajustes y llevó el cuatro cilindros a una cilindrada de 2.890 cc, con una potencia que subió en 50 caballos de fuerzas (Maserati Tipo 61).

Entre las victorias más destacadas del modelo, destacan los cuatro Campeonatos de Montaña en Italia, (Odoardo Govoni en 1960, 1961 y 1962 y Nino Todaro en 1963); dos de Velocidad en Pista en Italia, con Mennato Boffa (1960) y Todaro (1963); además de triunfos en los 1.000 Km de Nürburgring y el récord de velocidad para un Sport de 3.0 litros durante las 24 Horas de Le Mans, donde llegó a 270 km/h.

Los dos últimos Maserati Tipo 61 salieron de fábrica durante los primeros meses de 1961, pasando desde ese día a ser uno de los vehículos más recordados. Al parecer, era cierto eso de que la fuerza lo acompañaba.