SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

La nueva Lifan KPT 400 busca conquistar la media cilindrada

El modelo amplía la oferta de motocicletas de la marca en Chile. Tiene un motor bicilíndrico de 400 cc con refrigeración líquida y una potencia de 42 HP a 9.500 rpm.

 

Con la llegada de la nueva KPT 400, Lifan Motos busca sumarse al competitivo segmento de media cilindrada, ampliando así la oferta que hasta ahora se concentraba en máquinas de hasta 250 cc.

La KPT 400 combina diseño imponente, motor bicilíndrico de 400 cc con refrigeración líquida y una potencia de 42 Hp a 9.500 rpm, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia.

Su par máximo de 45 Nm garantiza una respuesta sólida en distintos escenarios de conducción, mientras que la caja de seis velocidades y el estanque de 18,5 litros la hacen ideal para quienes disfrutan de rutas extendidas.

Cristian Lagos

El chasis de acero tipo trellis asegura rigidez y estabilidad, complementado con una suspensión delantera de horquilla invertida y monoamortiguador central trasero, configuraciones que entregan confianza tanto en carretera como en ciudad.

En seguridad, destaca por su sistema de doble disco delantero y disco trasero, junto a una iluminación full LED que mejora la visibilidad en todo momento.

Pensada para ofrecer una experiencia tecnológica de primer nivel, la moto incorpora pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth, así como equipamiento de viaje que incluye case y maletas laterales, reforzando su perfil viajero.

“Con la introducción de la KPT400, Lifan Motos Chile no solo da un salto en cilindrada, sino que también reafirma su visión de acompañar a los motociclistas en todas las etapas de su vida sobre dos ruedas, entregando alternativas que van desde las primeras motos urbanas hasta opciones de mayor potencia y confort para viajes largos”, manifestó María de la Paz Terán, subgerente de Marketing de Tattersall Automotriz.

La Lifan KPT 400 ya está disponible y su valor de lanzamiento es de $5.490.000.

Más sobre:NoticiasLanzamientosLifanKPT 400MotosMotocicletas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga
Chile

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic
Cultura y entretención

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?