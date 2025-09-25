La nueva Lifan KPT 400 busca conquistar la media cilindrada
El modelo amplía la oferta de motocicletas de la marca en Chile. Tiene un motor bicilíndrico de 400 cc con refrigeración líquida y una potencia de 42 HP a 9.500 rpm.
Con la llegada de la nueva KPT 400, Lifan Motos busca sumarse al competitivo segmento de media cilindrada, ampliando así la oferta que hasta ahora se concentraba en máquinas de hasta 250 cc.
La KPT 400 combina diseño imponente, motor bicilíndrico de 400 cc con refrigeración líquida y una potencia de 42 Hp a 9.500 rpm, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia.
Su par máximo de 45 Nm garantiza una respuesta sólida en distintos escenarios de conducción, mientras que la caja de seis velocidades y el estanque de 18,5 litros la hacen ideal para quienes disfrutan de rutas extendidas.
El chasis de acero tipo trellis asegura rigidez y estabilidad, complementado con una suspensión delantera de horquilla invertida y monoamortiguador central trasero, configuraciones que entregan confianza tanto en carretera como en ciudad.
En seguridad, destaca por su sistema de doble disco delantero y disco trasero, junto a una iluminación full LED que mejora la visibilidad en todo momento.
Pensada para ofrecer una experiencia tecnológica de primer nivel, la moto incorpora pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth, así como equipamiento de viaje que incluye case y maletas laterales, reforzando su perfil viajero.
“Con la introducción de la KPT400, Lifan Motos Chile no solo da un salto en cilindrada, sino que también reafirma su visión de acompañar a los motociclistas en todas las etapas de su vida sobre dos ruedas, entregando alternativas que van desde las primeras motos urbanas hasta opciones de mayor potencia y confort para viajes largos”, manifestó María de la Paz Terán, subgerente de Marketing de Tattersall Automotriz.
La Lifan KPT 400 ya está disponible y su valor de lanzamiento es de $5.490.000.
