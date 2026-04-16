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    La película sobre Michael Schumacher ya tiene tráiler

    La idea es que "The Kaiser" retrate la vida del alemán en la Fórmula Uno. Por ahora se trata de un corto que quiere ser un filme.

     
    (Foto: AFP)

    Retirado a la intimidad de su familia, tras el accidente que sufrió esquiando en 2013, Michael Schumacher retoma el protagonismo al conocerse el tráiler de “The Kaiser”, por ahora un corto que parece enfocado en sus primeros años y en su llegada a la Fórmula Uno.

    En la información que acompaña al adelanto se señala: “‘El Kaiser’ es un cortometraje cinematográfico que narra la historia jamás contada del ascenso de Michael Schumacher, desde su debut en 1991 hasta los momentos clave que forjaron una leyenda”.

    Se da un poco de bombo manifestando que fue “filmado con una audaz estética cinematográfica y con un firme compromiso con la autenticidad”.

    Ahí mismo, eso sí, señala que las imágenes han sido creadas “como prueba de concepto para un futuro largometraje”.

    El cortometraje tiene un elenco prácticamente búlgaro: Jivko Sirakov (Schumacher), Kristo Stoichkov (Ayrton Senna), Dimiter D. Marinov (Eddie Jordan), Raymond Steers (Willi Weber) y Viktoria Antonova (Corinna Schumacher). El director es Lubo Marinov,

    A cargo de la producción está Grey Universe, con efectos visuales de Dexter Studios. Tiene como socios a A1 y ERA Real Estate.

    Michael Schumacher debutó en la F1 en el Gran Premio de Bélgica de 1991, con el equipo Jordan. Sustituyó Bertrand Gachot, quien fue detenido una semana antes en Londres, por un altercado con un taxista. Permaneció en el “Circo” hasta 2006, alcanzando siete títulos, dos con Benetton y cinco con Ferrari. Regresó en 2010 con Mercedes, con los que estuvo tres temporadas.

    Más sobre:NoticiasMichael SchumacherThe KaiserFórmula Uno

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