    La venta de autos cero y bajas emisiones crece casi el doble en Chile

    En comparación al acumulado con el mismo mes de 2024, el aumento de las comercializaciones es de 92,5%. Según cifras de la ANAC este año se han vendido más de 31 mil vehículos.

     
    Ventas de autos eléctricos siguen acelerándose y alcanzan nuevo récord

    El informe de noviembre de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) exhibe contundentes cifras de venta de vehículos livianos y medianos con nuevas energías: en 2025 se han comercializado 31.208 unidades, un avance de 92,5% en comparación con el acumulado del año pasado a esta misma altura del año, que exhibía 11.524 patentamientos.

    Los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) son los que cargan con el carro, con 23.647 unidades (aumento de 105,2%), seguido por los electrificados enchufables (eléctricos puros e híbridos enchufables), con 7.561 (61,2%).

    En el primer grupo, los microhíbridos sumaron 14.539 unidades y avanzaron 162,4%, mientras que los híbridos convencionales llegaron a 9.108 unidades, con un aumento de 52,2% en el mismo lapso.

    Por su parte, en el segundo grupo, los vehículos 100% eléctricos alcanzaron 4.717 unidades y crecieron 27,6%, mientras que los híbridos enchufables sumaron 2.844 unidades, con una variación positiva de 186,4%.

    Si se revisa solo noviembre, las cifras de venta de vehículos electrificados fueron de 3.645 unidades, 2.908 no enchufables (1.921 microhíbridos y 987 híbridos convencionales) y 737 enchufables (453 eléctricos y 284 híbridos enchufables).

    Así, la participación de mercado de las nuevas energías llega a 11,1%.

    De todas formas, como ya lo ha hecho saber en informes anteriores, la ANAC insistió en la necesidad de hacer ajustes relevantes a la normativa vigente para avanzar en las metas país de electromovilidad.

    La organización considera necesario introducir modificaciones en la Ley de Eficiencia Energética “para impulsar el despliegue de infraestructura de carga en todo el país y corregir las distorsiones que dicha ley ha generado en el mercado de vehículos livianos y medianos”.

    Además, vuelve a impulsar la idea de implementar mecanismos de incentivo dirigidos al usuario de vehículos electrificados en todas sus categorías, “como el uso del IVA como crédito, el reconocimiento de la inversión en estos vehículos como gasto aceptado para Pymes y Mipymes, y la reactivación o extensión de programas como el Permiso de Circulación Costo $0, que expiró en febrero de este año”.

    Más sobre:NoticiasANACIndustria automotrizAutos eléctricosHíbridosElectromovilidadMicrohíbridos

