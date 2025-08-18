Lamborghini Fenómeno, el hiperdeportivo que no podrás conseguir aunque quieras

En la Monterey Car Week 2025, Lamborghini presentó el Fenómeno, un hiperdeportivo híbrido que marca un hito en la historia de la firma italiana. Con él, la marca celebra los 20 años del Centro Stile y rinde homenaje a su tradición de ediciones limitadas como el Reventón, el Veneno o el Sián. Su nombre, como es habitual, proviene del mundo taurino: recuerda a un toro indultado en 2002 en la plaza de Morelia, símbolo de fuerza y excepcionalidad.

El Fenómeno es el Lamborghini más potente de todos los tiempos. Combina un motor V12 atmosférico de 6,5 litros que entrega 835 caballos con tres propulsores eléctricos que aportan otros 245, alcanzando así un total de 1.080 CV. Esta cifra se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,4 segundos y una velocidad máxima superior a los 350 km/h, con una relación peso-potencia de 1,64 kg/CV, la mejor lograda por la marca en seis décadas de historia.

El diseño sigue una filosofía radical y funcional. Con carrocería “long-tail” de más de cinco metros, aerodinámica activa y soluciones derivadas de la competición, logra mayor carga y eficiencia. Puertas que canalizan aire, frenos carbocerámicos de última generación, neumáticos Potenza Sport y un monocasco de fibra de carbono completan un conjunto pensado para el máximo rendimiento.

En el interior predomina la fibra de carbono, los asientos tipo baquet y un ambiente minimalista enfocado en la experiencia de conducción pura. Además, gracias al programa Ad Personam, cada una de las 29 unidades producidas -todas ya vendidas por casi US$3,5 millones, cada una- puede personalizarse con cientos de combinaciones únicas.

El Fenómeno no solo es el Lamborghini más extremo jamás construido, sino también una declaración de intenciones: una fusión de tradición, diseño y electrificación que adelanta el camino hacia el futuro de la marca.