Las primeras imágenes del Audi Q9: lujo, tecnología y máximo confort en el nuevo SUV insignia

El lanzamiento del SUV más grande y sofisticado de Audi hasta la fecha está a la vuelta de la esquina. El Q9, que será su nuevo buque insignia en el segmento de los SUV grandes, se apresta a su presentación global durante el verano boreal. Lo hace dando luces de su interior, que destaca por su tecnología avanzada y soluciones de confort premium.

Uno de los grandes focos del nuevo Q9 es su habitáculo, concebido como un espacio de relajación para familias, viajes ejecutivos y trayectos de larga distancia. El modelo podrá configurarse con hasta siete plazas, aunque también ofrecerá una variante de seis asientos con butacas individuales eléctricas en la segunda fila, inspiradas en la clase ejecutiva de las aerolíneas.

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Los asientos delanteros incorporan funciones de ventilación y masaje, mientras que la tercera fila puede plegarse eléctricamente de manera independiente para maximizar la versatilidad del espacio de carga. Además, las tres plazas de la segunda fila permiten instalar sillas infantiles, reforzando el enfoque familiar del modelo.

Por primera vez en un Audi, todas las puertas serán eléctricas. El sistema permitirá abrir y cerrar mediante llave, aplicación móvil, pantalla MMI o incluso utilizando el cinturón de seguridad y el pedal de freno. Sensores perimetrales detectan obstáculos y detienen automáticamente la apertura en espacios reducidos o ante la presencia de ciclistas y peatones.

Roman Raetzke

Otro elemento protagonista es el enorme techo panorámico de 1,5 metros cuadrados. Este incorpora tecnología de transparencia variable, permitiendo oscurecer individualmente nueve segmentos del cristal para controlar el ingreso de luz. El sistema bloquea más del 99,5% de la radiación UV y elimina la necesidad de cortinas físicas. En las versiones superiores, el techo añade iluminación ambiental LED configurable en 30 colores.

La experiencia tecnológica continúa con el nuevo sistema de sonido Bang & Olufsen 4D, que no solo reproduce audio envolvente, sino que también integra actuadores en los asientos delanteros para transmitir vibraciones sincronizadas con la música. El conjunto trabaja junto a la iluminación ambiental dinámica para crear una atmósfera inmersiva dentro del habitáculo.

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Audi también puso especial atención en los materiales y terminaciones. El Q9 ofrecerá tapicerías de lana con fibra de alpaca, cuero Nappa, microfibra Dinamica y nuevas molduras en madera natural o fibra de carbono. Tonos como Tamarind Brown y Stone Beige aportan una estética elegante y contemporánea.

En materia práctica, el SUV incorpora una consola central rediseñada con cargadores inalámbricos dobles Qi2.2, puertos USB-C de hasta 100 watts y múltiples espacios portaobjetos. El maletero suma un nuevo sistema de rieles de aluminio para asegurar carga de manera flexible y segura.

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Con el Q9, Audi eleva el estándar del segmento premium de los SUV, gracias a una combinación de confort, tecnología y sofisticación.