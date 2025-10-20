¿Le alcanzará a Max Verstappen para lograr una remontada histórica?

Max Verstappen se fue a las vacaciones de la Fórmula Uno con 81 puntos de desventaja con el líder Oscar Piastri. Y cuando volvió, en Hungría, la diferencia se extendió a 97 (antes, llegó a ser de 104). Parecía asunto cerrado. Sin embargo, a partir de ahí, el tricampeón del mundo inició una remontada que le pone mucha más presión de la esperada al líder del certamen.

La victoria en el circuito de Austin, el fin de semana, el holandés sumó su tercera victoria en cinco Grandes Premios (fue segundo en las otras dos) y totaliza 306 puntos, mientras que el australiano de McLaren tiene 346. Entre ambos, Lando Norris acumula 332, quien también le ha ido descontando de forma constante al puntero en las últimas cuatro carreras.

Entre las razones de las mejoras observadas en Red Bull, se destacan los trabajos en el suelo del auto, pero también la llegada de Laurent Mekies, quien introdujo un enfoque diferente en la configuración técnica y le sumó kilómetros a los entrenamientos de los viernes, buscando optimizar el bólido.

El quedan cinco fechas a Verstappen para lograr una remontada histórica: México, Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

En ellas, hay máximo de 141 puntos en juego: 125 en los GP y 16 de las dos carreras sprint que faltan (Brasil y Qatar). No hay duda de que al campeonato está abierto.

El neerlandés depende de sí mismo para lograr el título. Si suma todo lo que queda, la corona es suya. De conseguir esas 141 unidades, alcanzaría 447 que ninguno más podría lograr.

Otra alternativa entre las muchas que existen es que el piloto de Red Bull logre cuatro victorias (100 puntos) y solo una sprint (8), con lo que alcanzaría 414. En este caso, Piastri debería obtener menos de 100 puntos en las últimas carreras para mantener viva la esperanza del actual tricampeón.

Contra lo que se podría haber creído antes de irse de vacaciones, la F1 está lejos de estar definida y enfrenta un cierre de campeonato vibrante, con la opción cierta de que Verstappen agigante su leyenda entre los grandes de este deporte.