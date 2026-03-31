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    Lola revive el T70 con una versión sostenible: un clásicos adaptado a las nuevas tendencias

    La marca británica presenta los nuevos T70S y T70S GT, reinterpretaciones modernas de su icónico modelo de los años 60, ahora con materiales sostenibles y tecnología actual.

     
    Manuel Eletto

    Lola T70S marca el regreso de uno de los nombres más emblemáticos del automovilismo, pero con una propuesta acorde con el presente: mantener intacto su ADN de competición, incorporando al mismo tiempo procesos y materiales sostenibles. Así, la iniciativa busca demostrar que los clásicos también pueden evolucionar hacia un futuro más responsable.

    El proyecto toma como base el legendario Lola T70, un deportivo que debutó en 1965 y rápidamente se convirtió en protagonista en campeonatos como Can-Am y Daytona, gracias a su chasis monocasco de aluminio y potentes motores V8 de origen estadounidense. Hoy, esa herencia se mantiene, aunque reinterpretada con tecnologías contemporáneas.

    En términos técnicos, el T70S conserva la esencia mecánica original. Está impulsado por un motor V8 atmosférico de 5.0 litros que desarrolla cerca de 530 hp, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Su peso, de apenas 860 kg, permite prestaciones de alto nivel, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en torno a 2,5 segundos y una velocidad máxima superior a los 320 km/h.

    La variante T70S GT, en tanto, adopta una configuración ligeramente distinta, con un enfoque más orientado a uso en pista y carretera, manteniendo la arquitectura clásica pero con ajustes en potencia y comportamiento dinámico. Posee un propulsor V8 Chevrolet de 6,2 litros que desarrolla 500 hp, una velocidad máxima de 322 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3 segundos.

    Uno de los aspectos más innovadores del proyecto está en su construcción. Lola ha incorporado materiales compuestos avanzados y procesos de fabricación más sostenibles, reduciendo el impacto ambiental sin alterar la experiencia de conducción.

    El objetivo es claro: preservar la esencia de los autos históricos, pero adaptarlos a los estándares actuales de la industria.

    A nivel de diseño, ambos modelos respetan fielmente las proporciones y líneas del T70 original, incluyendo su silueta baja, pasos de rueda marcados y aerodinámica funcional. Sin embargo, integran mejoras estructurales y de seguridad que los hacen más utilizables en la actualidad.

    En cuanto a su posicionamiento, estos modelos se ubican en el exclusivo nicho de los “continuation cars” o clásicos reinterpretados, con producción limitada y un enfoque altamente artesanal.

    Si bien la marca no ha confirmado cifras oficiales, tomando como referencia el valor de unidades originales, que pueden superar los US$400 mil, y recreaciones modernas, se espera que su precio se sitúe en rangos similares o incluso superiores. Sí sabe que la producción estará limitada a 16 vehículos.

    Con esta propuesta, Lola Cars no solo revive uno de sus modelos más icónicos, sino que plantea una nueva forma de entender los clásicos: respetar su historia, pero proyectarlos hacia el futuro.

    Más sobre:NoticiasLolaT70autos clásicosautos deportivos

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