Los vehículos eléctricos que se estrenarán en 2026

El mercado de vehículos eléctricos a nivel global muestran dinamismo y este impulso ha venido acompañado de expectativas de lanzamiento de nuevos modelos para 2026, en los que diversas marcas apuestan por ampliar su oferta con propuestas más accesibles, tecnologías innovadoras y, en varios casos, un foco claro en el rendimiento.

Algunos de los modelos que llegarán al mercado mundial son los siguientes:

Mazda 6e: una jugada distinta

El Mazda6e combina tecnología avanzada y confort centrado en el conductor. Desde su modo de bienvenida que ajusta asiento, retrovisores y luces, hasta un interior con cuadro digital de 10,2″, pantalla táctil de 14,6″ y Head Up Display, ofrece información personalizable y control por voz o gestos para mantener la atención en la carretera. Incluye seis modos preconfigurados para distintas situaciones, navegación específica para vehículos eléctricos y un sistema de sonido Sony de 14 altavoces, incluso capaz de reproducir música fuera del coche. Su app móvil permite gestionar carga, climatización, seguridad y compartir el acceso con otros usuarios, integrando comodidad, tecnología y seguridad en una experiencia fluida y conectada.

Hyundai Elexio: ofensiva desde China

Hyundai confirmó que en 2026 lanzará el Elexio, su primer eléctrico fabricado en China y enfocado para ese mercado, por ahora. Construido sobre la plataforma e-GMP, el SUV eléctrico está pensado para familias que combina diseño elegante y funcional con tecnología avanzada. Su exterior muestra líneas limpias, proporciones equilibradas y faros cuadrados de cristal, mientras que su interior incluye una pantalla ultradelgada 4K de 27 pulgadas, HUD “Cyber Eye” de alto contraste, audio Dolby Atmos y BOSE de ocho altavoces, además de un maletero de 506 litros ampliable a 1.540 litros y 46 espacios de almacenamiento flexibles.

En cuanto a rendimiento y seguridad, el Elexio cuenta con un chasis, suspensión y frenos optimizados para conducción urbana y recorridos largos, batería de 88,1 kWh que permite hasta 722 km de autonomía y carga rápida de 30 a 80% en 27 minutos. Su estructura reforzada con acero de alta resistencia, nueve airbags, cortinas laterales extendidas y manillas mecánicas emergentes, junto con modos especiales como Family Brake y refuerzos laterales activos, garantizan seguridad, estabilidad y confort tanto para el conductor como para los pasajeros.

BMW iX3: inicio de una nueva etapa

El BMW iX3 de nueva generación es un SAV totalmente eléctrico que incorpora la tecnología BMW eDrive de sexta generación, con 345 kW (469 hp), 645 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Su batería de 108,7 kWh permite una autonomía de hasta 805 km (WLTP) y admite carga rápida de hasta 400 kW, alcanzando el 10-80% en solo 21 minutos, además de ofrecer funciones de carga bidireccional.

El modelo destaca por su arquitectura electrónica avanzada, con cuatro unidades de alto rendimiento que gestionan conducción, asistencia e infoentretenimiento. El sistema BMW Panoramic iDrive, su aerodinámica optimizada y el uso de materiales sostenibles refuerzan la eficiencia, el confort y la reducción de la huella de carbono, posicionando al iX3 como un pilar clave de la nueva era eléctrica de BMW.

Porsche Cayenne EV: rendimiento sin renunciar al formato

Porsche ya presentó el Cayenne Electric como el inicio de una nueva etapa para la marca, al llevar su icónico SUV a la electrificación total sin renunciar a las prestaciones que definen su ADN deportivo. Con hasta 1.156 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una autonomía que alcanza los 642 kilómetros, se convierte en el Porsche de producción más potente de la historia. Disponible en versiones Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, el modelo combina tracción total, tecnología heredada de la competición y una arquitectura de 800 voltios que permite cargas ultrarrápidas, además de introducir por primera vez la carga inalámbrica en un vehículo de la marca.

Más allá del rendimiento, el nuevo Cayenne eléctrico refuerza su carácter versátil con un diseño aerodinámico avanzado, un chasis de última generación y un interior más amplio, digital y personalizable que nunca. Destaca el Porsche Driver Experience, con la mayor superficie de pantallas vista en la marca, realidad aumentada y un sistema de interacción basado en inteligencia artificial. Porsche subraya que este lanzamiento no sustituye al Cayenne de combustión o híbrido, sino que amplía la oferta y consolida su estrategia de electrificación flexible, en un momento en el que los modelos electrificados ya representan más de un tercio de sus ventas globales.

Polestar 5: foco en el alto rendimiento

El Polestar 5 es un Gran Turismo eléctrico que combina diseño escandinavo, ingeniería avanzada y materiales sostenibles. Su silueta baja y aerodinámica, inspirada en el concepto Precept, junto a un chasis de aluminio unido, aporta rigidez y ligereza, traduciéndose en un manejo ágil, estabilidad y un interior centrado en el conductor con acabados premium y ergonomía avanzada. Cada detalle busca ofrecer una experiencia de conducción refinada y cómoda, mientras mantiene un enfoque en la sostenibilidad.

En cuanto a rendimiento, el Polestar 5 cuenta con un sistema de tracción total de doble motor que entrega hasta 650 kW (871 CV), acelerando de 0 a 100 km/h en apenas más de 3 segundos. Su batería de 800 V permite cargas ultrarrápidas y una autonomía WLTP de hasta 670 km, ideal para viajes largos. Además, incorpora avanzados sistemas de asistencia al conductor, como Pilot Assist, Lane Change Assist y cámara 360°, combinando seguridad, comodidad y emoción en cada trayecto.