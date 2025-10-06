McLaren ahora se concentra en un título que espera hace 17 años

Después de años lejos de las luces, McLaren definitivamente ha vuelto a ganar protagonismo en la Fórmula Uno. El fin de semana, en el callejero nocturno de Singapur, el equipo de Woking celebró su segundo título de constructores consecutivo, en esta oportunidad con un dominio tan amplio que le permitió levantar el trofeo a seis fechas del final.

En el podio del circuito de Marina Bay, el “We are the Champions”, de Queen, volvió a escucharse para la escudería británica, que terminó la carrera con Lando Norris en tercer puesto y Oscar Piastri, el líder del campeonato, en cuarto lugar.

Fue la décima corona de la historia para McLaren, con el que le permitió quedar en soledad como el segundo team más ganador en la historia de la F1.

Lo hizo, además, con una contundencia que muestra su poderío en este temporada: suma 650 puntos, contra 325 de Mercedes, 300 de Ferrari y 290 de Red Bull.

Con la corona del domingo, la escuadra “papaya” superó definitivamente a Williams, equipo que en 1997 consiguió la última de sus nueve coronas, todas conseguidas en un rango de 17 años.

Así, los de Woking quedaron como únicos escoltas de Ferrari, que tiene 16 trofeos, aunque no levanta el de constructores desde 2008 (y el de pilotos, desde el año anterior, con Kimi Raikkonen).

Ahora, McLaren va por el título de volantes que le es esquivo desde 2008, cuando lo ganó Lewis Hamilton.

Aunque el tetracampeón Max Verstappen ha venido descontándole puntos desde el regreso de las vacaciones, Piastri mantiene una ventaja de 22 puntos sobre su compañero de equipo y de 63 sobre el neerlandés, lo que da a entender que solo una debacle mayor podría arrebatarle el título.

El campeonato se retoma el 19 de octubre, en Austin, para luego seguir rumbo a Ciudad de México (26), Sao Paulo (9 de noviembre), Las Vegas (23), Qatar (30) y Abu Dhabi (7 de diciembre).