Mercedes-Benz da un paso concreto con su camión a hidrógeno NextGenH2

Daimler Truck dejó atrás la etapa de pruebas y presentó oficialmente el Mercedes-Benz NextGenH2, un camión a hidrógeno que ya no se queda en el laboratorio. La marca confirmó que producirá una serie limitada de 100 unidades, las que serán utilizadas en operaciones reales de transporte a partir de fines de 2026.

El nuevo modelo se fabricará en la planta de Wörth, en Alemania, y representa la evolución directa del GenH2, camión que durante los últimos años acumuló kilómetros de prueba en condiciones exigentes. El foco ahora está puesto en validar la tecnología en el día a día, junto a clientes de transporte de larga distancia.

Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, explicó el enfoque del proyecto: “Además de las soluciones eléctricas a batería, los sistemas basados en hidrógeno son clave para avanzar en el cambio de la industria. Con el NextGenH2 queremos llevar esta tecnología a operaciones reales desde 2026”.

Dirk Weyhenmeyer

El NextGenH2 utiliza hidrógeno líquido, almacenado a -253 °C, lo que permite una autonomía superior a los 1.000 kilómetros con carga completa. Sus dos estanques pueden albergar hasta 85 kilos de hidrógeno y el proceso de repostaje toma entre 10 y 15 minutos, un tiempo cercano al de un camión diésel.

El sistema de propulsión está basado en dos pilas de combustible BZA150, desarrolladas por cellcentric, que generan en conjunto 300 kW. La energía se apoya en una batería LFP de 101 kWh, que actúa como respaldo y almacena la energía recuperada en frenadas y descensos.

Tecnología ya conocida, aplicada al hidrógeno

Este camión incorpora varios componentes del eActros 600, como el eje eléctrico integrado, la cabina ProCabin con mejoras aerodinámicas, el sistema Multimedia Cockpit Interactive 2 y los asistentes de seguridad de última generación. Todo esto se traduce en una conducción silenciosa, estable y pensada para trayectos largos.

Dirk Weyhenmeyer

En pruebas previas con clientes, el consumo promedio del GenH2 se movió entre 5,6 y 8 kg de hidrógeno cada 100 km, con pesos combinados de hasta 34 toneladas. El único residuo del proceso es vapor de agua.

Daimler Truck reconoce que la falta de infraestructura de recarga sigue siendo un obstáculo. Por lo mismo, esta primera serie será limitada y la producción a mayor escala quedó proyectada para comienzos de la próxima década, con apoyo del gobierno alemán y fondos públicos.