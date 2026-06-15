Mini JCW GP Inspired Edition: la edición más exclusiva y radical está en Chile

La herencia de competición de Mini se roba el protagonismo en esta edición especial que busca acercar la esencia de los modelos más radicales de la marca británica a la conducción diaria. Se trata del nuevo JCW GP Inspired Edition, serie exclusiva que destaca por su estética inspirada en las pistas y una configuración enfocada en el desempeño.

La referencia es el icónico modelo John Cooper Works GP, uno de los más extremos desarrollados por la firma, trasladando varios de sus elementos distintivos a una edición de producción muy limitada destinada a los entusiastas de la marca.

A nivel visual, el GP Inspired Edition incorpora gráficas exteriores exclusivas, detalles específicos en los costados y el característico diseño de llantas asociado al modelo GP. Todo ello se complementa con un completo kit aerodinámico John Cooper Works, que suma spoiler trasero y elementos específicos en la parte frontal, lateral y posterior, reforzando su imagen deportiva.

Bajo la carrocería mantiene el motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2.0 litros que desarrolla 231 Hp y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de siete velocidades.

Gracias a esta configuración, el compacto deportivo puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h, manteniendo además un consumo mixto homologado de 14,7 km/l.

El equipamiento también refuerza su posicionamiento dentro de la gama. Destacan los asientos deportivos JCW calefaccionados con función de masaje, regulación eléctrica y memoria, además de volante con paddle shift y una función Boost que libera el máximo rendimiento del motor durante diez segundos.

La dotación incluye igualmente Head-Up Display con información proyectada en la línea de visión del conductor, sistema de sonido premium Harman Kardon y techo panorámico de cristal.

Con apenas cinco unidades destinadas a Chile y un precio de lista de $50.990.000, el Mini JCW GP Inspired Edition se perfila como una de las propuestas más exclusivas para quienes buscan un compacto deportivo con ADN de competición y una alta dosis de exclusividad.