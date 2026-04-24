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    Morgan Supersport 400, el retrofuturismo llevado al máximo

    Con 402 CV, motor BMW de seis cilindros y un enfoque absoluto en el conductor, el nuevo buque insignia de la firma británica redefine el concepto de deportivo ligero con más rendimiento, personalización y carácter artesanal.

     

    El Morgan Supersport 400 marca un antes y un después en la historia de la firma británica al convertirse en su modelo de producción más potente. Este nuevo buque insignia eleva la propuesta de los deportivos ligeros con una combinación de ingeniería moderna y tradición artesanal, manteniendo intacta la esencia de conducción pura que caracteriza a la marca.

    Bajo el capó, este vehículo de aspecto retrofuturista, incorpora el reconocido motor seis cilindros en línea turbo de origen BMW, capaz de entregar 402 CV y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos. Asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, este conjunto ofrece una respuesta inmediata y progresiva, logrando un equilibrio entre potencia y control que define su carácter dinámico.

    El modelo se construye sobre la plataforma de aluminio CXV, optimizada con mejoras específicas para aumentar la rigidez y la precisión. A esto se suma el paquete Dynamic Handling de serie, que incluye amortiguadores ajustables con múltiples configuraciones, una suspensión revisada y una puesta a punto enfocada en maximizar la conexión entre el conductor y la carretera. El resultado es un comportamiento ágil, comunicativo y adaptable a distintos estilos de manejo.

    En términos de rendimiento, el Supersport 400 también incorpora un sistema de escape activo que realza el sonido del motor sin comprometer el refinamiento, además de un diferencial autoblocante opcional que mejora la tracción en condiciones exigentes. Las llantas forjadas de 19 pulgadas y los neumáticos de alto desempeño completan un conjunto pensado para ofrecer precisión y confianza en cada curva.

    A nivel de diseño, el modelo introduce una evolución sutil pero efectiva del lenguaje estético de Morgan. Nuevas tomas de aire, detalles aerodinámicos revisados y una presencia más marcada refuerzan su identidad sin perder la elegancia clásica. En el interior, el enfoque artesanal se mantiene con materiales como cuero y Alcantara, junto a detalles personalizables y una instrumentación que combina estética tradicional con tecnología moderna.

    Cada unidad se fabrica a medida, permitiendo a los clientes configurar colores, acabados y elementos exclusivos, lo que convierte a cada Supersport 400 en una pieza única.

    La producción comenzará durante mayo y se limitará a 400 unidades, que se entregarán dentro de los próximos 18 meses. ¿Su costo? 115 mil libras, unos $140 millones.

    Más sobre:NoticiasMorganSupersport 400Autos deportivosAutos de lujo

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