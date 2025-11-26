Nissan muestra nuevos detalles del Kait

Durante el Salón de Tokio, hace unas semanas, se conoció el primer vistazo del Nissan Kait, el SUV que reemplazará al Kicks Play y será fabricado en la planta de la marca en Resende, Brasil. Continuando con su estrategia de difusión, ahora llegan más detalles del modelo.

El firma japonesa destaca que el vehículo tendrá un amplio espacio interior y lugar para su equipaje gracias a una distancia entre ejes de 2,62 metros, una capacidad de maletero de 432 litros y un largo total de 4.3 metros, características que le brindan competitividad dentro del segmento.

En cuanto al diseño, el comunicado, acomapañado con la fotografía en blanco y negro de una esquina del frontal, asegura que “refleja la filosofía de la marca: líneas audaces que transmiten dinamismo, tecnología avanzada que eleva la experiencia de conducción y una estética que fusiona funcionalidad y emoción”.

Nissan KAIT: el nuevo nombre en la familia de SUV’s de Nissan que será producido en América Latina es revelado globalmente © 2025 Nissan

Finaliza con una declaración de principios nada menor: “Este vehículo promete redefinir las expectativas del segmento, ofreciendo soluciones inteligentes para quienes buscan confort, seguridad y conectividad en cada trayecto”.

El proyecto forma parte de la inversión de 540 millones de dólares anunciada en 2023, destinada a modernizar la planta carioca y consolidar la presencia de Nissan en Latinoamérica en un mercado clave y, al mismo tiempo, convertir al gigante de Sudamérica en un centro exportador para más de 20 países. Sobre la posible llegada a Chile del Kait, todavía no existen confirmaciones.

El Kait es el segundo modelo derivado de este plan de inversión, tras el lanzamiento del nuevo Nissan Kicks, que comenzó su producción en julio pasado.