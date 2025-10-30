Nissan Kait: el nuevo SUV que se producirá en Latinoamérica

Nissan KAIT: el nuevo nombre en la familia de SUV’s de Nissan que será producido en América Latina es revelado globalmente

Nissan eligió el escenario del Salón de Tokio 2025 para revelar el nombre de su próximo SUV desarrollado en Latinoamérica: el Kait. Este nuevo integrante de la familia global de la marca japonesa se producirá en el complejo industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, y marcará un nuevo capítulo en la estrategia regional de crecimiento de la compañía.

El proyecto forma parte de la inversión de 540 millones de dólares anunciada en 2023, destinada a modernizar la planta carioca con nuevos procesos, equipos y líneas de producción. Con este esfuerzo, Nissan busca consolidar su presencia en un mercado clave y, al mismo tiempo, convertir al gigante de Sudamérica en un centro exportador para más de 20 países, incluyendo varios de Latinoamérica.

Sobre su eventual llegada a Chile, todavía no existen confirmaciones.

El Kait es el segundo modelo derivado de este plan de inversión, tras el lanzamiento del nuevo Nissan Kicks, que comenzó su producción en julio pasado. En conjunto, ambos SUV apuntan a fortalecer la oferta regional de la marca en uno de los segmentos de mayor crecimiento, combinando tecnología, diseño y eficiencia.

“Estamos muy emocionados por el inicio de producción del nuevo Nissan Kait en nuestra planta de Resende. Este proyecto representa nuestro compromiso con Latinoamérica: un SUV pensado para la región, hecho por manos latinoamericanas y que será exportado al mundo”, destacó Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina.

Nissan aún no ha revelado los detalles técnicos ni las especificaciones del KAIT. Por ahora, solo se adelantó que su diseño y equipamiento estarán alineados con las tendencias globales de movilidad, priorizando la innovación, la seguridad y la adaptabilidad a los distintos mercados.