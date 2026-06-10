Buzz, Woody y Jessie: los personajes de Toy Story 5 se convierten en tres Porsche 911

La magia de Toy Story llegó al mundo del automóvil de la mano de Porsche. La marca alemana presentó tres ejemplares únicos del 911 creados junto a Disney y Pixar, combinando diseño, personalización extrema y un objetivo solidario: recaudar fondos para Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation.

La iniciativa debutó en la alfombra roja del estreno mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles y convierte a tres de los personajes más queridos de la saga en automóviles irrepetibles. “Celebrar este hito es especialmente gratificante, sobre todo sabiendo que esta iniciativa finalmente apoyará a niños y familias que lo necesitan”, destacó Timo Resch, presidente y CEO de Porsche Cars North America.

El más radical de los tres es un 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear. Basado en una de las últimas unidades del modelo actual, luce una carrocería blanca con detalles verdes y morados que evocan el traje del guardián espacial.

Asimismo, incorpora el paquete Weissach, llantas de magnesio blancas, gráficos exclusivos y un enorme alerón trasero que replica visualmente las icónicas alas del personaje. En el interior destacan los cinturones en verde, inserciones violetas y la frase iluminada “To Infinity and Beyond”.

La propuesta dedicada a Jessie toma como base un 911 Targa 4 GTS de 532 hp. Su pintura exclusiva Jessie White Metallic recuerda los botones perlados de la camisa de la vaquera, mientras que el techo Targa rojo hace referencia a su sombrero.

Los detalles en amarillo, azul y rojo completan una configuración artesanal que se extiende al habitáculo, donde aparecen tapizados inspirados en mezclilla, costuras especiales y la inscripción iluminada “YEE HAW!”.

Por su parte, Woody cobra vida en un 911 Carrera T. El modelo utiliza una pintura desarrollada especialmente para reproducir el aspecto envejecido del denim, complementada por detalles en negro, dorado y rojo. El interior incorpora cuero vintage marrón, tejidos inspirados en jeans y patrones que evocan el clásico atuendo del sheriff.

“Durante más de 30 años, Toy Story ha hecho sonreír a personas de todas las edades. Esperamos que estos autos lleven alegría a todas partes y ayuden a recaudar fondos para una gran causa”, remató Bob Pauley, diseñador de producción de Pixar.