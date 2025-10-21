Porsche amplía su gama eléctrica con el primer Macan GTS

La familia eléctrica del Porsche crece con la llegada del Macan GTS, que por primera vez lleva las siglas correspondientes a Gran Turismo Sport a este modelo de la marca alemana. Con hasta 420 kW de potencia de sobreimpulso, unos 571 CV, y un par máximo de 955 Nm, este SUV quiere redefinir las expectativas de agilidad, dinámica de conducción y tecnología en su categoría.

Su sistema motriz se basa en dos motores eléctricos, uno en el eje trasero (el más potente de la serie) y otro delantero orientado a la regeneración, que trabaja unido a una batería de 100 kWh, permitiéndole alcanzar una autonomía de hasta 586 kilómetros, según el ciclo WLTP.

En cuanto a carga, el Macan GTS puede pasar del 10% al 80% en solo 21 minutos gracias a una potencia de carga de hasta 270 kW.

La experiencia de conducción se potencia con un conjunto de sistemas diseñados para el manejo deportivo: distribución de peso cercana al 48/52 (adelante/atrás) suspensión neumática de ajuste deportivo con 10 mm menos de altura que el resto de la gama, diferencial trasero de bloqueo electrónico y la inclusión del Sport Chrono Package con modo Track Endurance, que optimiza la gestión térmica de la batería ante conducción exigente.

Visualmente, el Macan GTS destaca con detalles exclusivos: faros Matrix LED oscurecidos, elementos de carrocería en negro, faldones laterales ensanchados y llantas de 21” de serie (22” opcionales).

Además, tres nuevos tonos de color (Carmine Red, Lugano Blue y Chalk) se suman al programa de personalización Paint to Sample.

En su interior, el uso de Race-Tex combinado con cuero y costuras en color a juego permite una experiencia sensorial de alta calidad, además de ofrecer un paquete opcional GTS Interior que armoniza el exterior con el ambiente interno.

Producidp para quienes buscan el alma de un deportivo Porsche en un formato SUV eléctrico, el Macan GTS representa el equilibrio perfecto entre lujo, prestaciones y sostenibilidad.

Su llegada al mercado en primavera de 2026 completa el catálogo Macan Electric como el quinto integrante de la línea, y sitúa a Porsche como referente en el segmento de SUVs eléctricos de altas prestaciones.

En Europa, ya es posible comenzar con los pedidos, a un precio de 106.461 euros, algo así como 118 millones de pesos.