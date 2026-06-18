Porsche celebra 75 años en Reino Unido con un exclusivo homenaje

La historia y la deportividad se unen en una de las ediciones más exclusivas del Porsche 911. Para conmemorar los 75 años de presencia de la marca en el Reino Unido, la casa de Stuttgart creó el nuevo 911 GT3 Earls Court 51 Edition, una serie limitada que rescata elementos de los primeros 356 que llegaron a la isla en 1951.

Inspirado en los vehículos exhibidos durante el Salón del Automóvil de Earls Court, en Londres, este modelo estará limitado a apenas 51 ejemplares, coincidiendo con esa temporada debut.

La base elegida para esta edición especial es el Porsche 911 GT3 Touring de la generación 992.2, una variante que prescinde del gran alerón trasero y ofrece una estética más sobria, en línea con las elegantes proporciones del histórico 356.

Uno de los elementos más distintivos es su exclusivo color Earls Court Green metalizado, desarrollado a través del programa Paint to Sample Plus. A ello se suman detalles en plata para las manillas de las puertas, las carcasas de los espejos y la franja decorativa del capó. Las llantas, de 20 pulgadas delante y 21 detrás, combinan terminaciones plateadas con inserciones en verde, reforzando la identidad visual del modelo.

El habitáculo lleva aún más lejos la inspiración clásica. Destacan los asientos deportivos adaptativos tapizados en cuero beige y pana, una combinación poco habitual en los deportivos actuales. El tablero y los paneles superiores de las puertas incorporan cuero verde Paldao, mientras que los respaldos de los asientos integran detalles en madera, evocando la sofisticación de los modelos históricos de la marca.

Los logotipos Earls Court aparecen en distintos puntos del interior, junto con guiños al Reino Unido, como las viseras con la bandera británica grabada. Además, al tratarse de la versión Touring, mantiene la configuración 2+2 plazas, otro detalle pensado para acercarse al espíritu del 356 original.

Bajo el capó no hay cambios respecto al GT3 convencional. Conserva el motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, capaz de desarrollar 503 CV y 450 Nm de torque. Los clientes podrán elegir entre una transmisión manual de seis velocidades o la conocida caja automática PDK de doble embrague y siete marchas. En el caso de la opción manual, incorpora una exclusiva palanca de cambios con terminación en madera.

Desarrollado junto al programa de personalización Sonderwunsch, el Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition costará 252 mil libras esterlinas (casi 300 millones de pesos) y es una demostración hasta dónde puede llegar la individualización de uno de los deportivos más admirados del mundo.