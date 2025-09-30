Porsche se luce con la enorme pantalla del nuevo Cayenne eléctrico

Porsche se prepara para presentar el nuevo Cayenne eléctrico durante 2026. Ha calmado la espera de los fanáticos a través de una serie de revelaciones, como su intenso y moderno proceso de desarrollo, además de su revolucionaria batería inalámbrica.

Ahora fue el turno de su interior, que adelanta una transformación radical respecto a ediciones anteriores. En las imágenes que ha entregado la marca, donde adelanta que se trata del sello de su futuro, resalta por encima de todo la pantalla que recorre todo el frente.

Se trata de la superficie digital continua más grande de un Porsche, donde se suman el cuadro de instrumentos y la pantalla para el pasajero.

El primero es completamente digital con tecnología OLED, mide 14,25 pulgadas y ofrece una visión clara del medidor de potencia, así como información sobre la navegación, los sistemas de asistencia al conductor y el infoentretenimiento.

Mientras que la pantalla opcional para el pasajero de 14,9 pulgadas entrega entretenimiento, control de aplicaciones y transmisión de video, incluso durante la conducción, sin distraer al conductor.

Por primera vez, el Cayenne Eléctrico también estará disponible con una pantalla de visualización frontal con realidad aumentada, que proyecta flechas de navegación y guía de carril en la visión del conductor, con un tamaño efectivo de pantalla de 87 pulgadas.

La sensación general del interior es de limpieza visual: menos botones físicos, superficies pulidas, materiales de alta calidad y líneas horizontales que amplían visualmente el espacio. La consola central baja y despejada, junto con una nueva distribución de los elementos tecnológicos, sugiere una orientación más moderna, casi futurista, sin perder la identidad de Cayenne.

Además del diseño digital, se espera que esta nueva versión eléctrica entregue autonomía de alto nivel, opciones de personalización y capacidades de conducción dinámica plenas de confort para los usuarios.

El debut del SUV eléctrico está previsto para fines de 2025, aunque su llegada al mercado será en 2026.