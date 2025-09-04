¿Carga inalámbrica? La revolucionaria tecnología del nuevo Porsche Cayenne

En el próximo Salón de Munich, que se realizará la próxima semana, Porsche presentará una de las mayores novedades en la electromovilidad en el último tiempo.

Se trata de un Cayenne totalmente eléctrico, un SUV que combina potencia, autonomía y una innovación disruptiva: la carga inalámbrica, que promete cambiar la forma en que los propietarios cargan sus vehículos.

El sistema de carga por inducción es una primicia en la industria automotriz: solo basta estacionar el vehículo sobre una base de carga para que se inicie automáticamente el proceso, sin necesidad de cables.

La tecnología, que se ha probado en la Fórmula E, se llama Porsche Wireless Charging y emplea la placa One Box, que pesa 50 kilos y carga hasta 11 kW. Se le considera seguro, pues detecta la presencia de objetos o animales para interrumpir el proceso si es necesario, y convive con la opción convencional de conexión por cable, asegurando flexibilidad en cualquier situación.

La placa base se ofrecerá a partir del año en los concesionarios de la marca, que afirma que el dispositivo iguala la conexión por cable, con una eficiencia en la transferencia de energía de hasta el 90%.

“La facilidad de uso, la utilidad para el día a día y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica. Nos sentimos orgullosos de que la carga inductiva pronto vaya a estar disponible en la producción en serie de Porsche. Cargar un coche eléctrico en casa nunca habrá sido tan fácil y cómodo”, dijo Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo.

En paralelo, Porsche ha confirmado que el Cayenne disfrutará de uno de los sistemas de carga ultrarrápida más potentes del panorama: con un máximo de 400 kW, supera los 270 kW del Macan y los 320 kW del Taycan, lo que debería permitirle pasar del 10 al 80% en 15 minutos.