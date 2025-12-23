SUSCRÍBETE POR $1100
    Renault logra un récord de eficiencia de su batería eléctrica

    El prototipo Filante recorrió más de 1.000 kilómetros sin recargar, a velocidad de autopista y con la misma batería que uno de sus modelos de producción.

     

    Para cerrar el año, Renault realizó una prueba técnica con el foco en uno de los temas clave de la electromovilidad: la eficiencia en condiciones reales de uso. El conceptual Filante, un vehículo eléctrico experimental, recorrió 1.008 kilómetros sin recargar, manteniendo una velocidad promedio de 102 km/h y con un consumo de 7,8 kWh cada 100 kilómetros.

    La prueba se llevó a cabo el 18 de diciembre en el circuito de pruebas de UTAC, en Marruecos, y se completó en nueve horas y 52 minutos. El automóvil utilizó una batería de 87 kWh, la misma capacidad que equipa al Scenic E-Tech eléctrico, lo que permitió comparar el resultado con un estándar de producción y no con una solución especialmente sobredimensionada.

    Adrien Cortesi

    “Desde el inicio, la idea fue demostrar que se puede recorrer largas distancias a velocidades de autopista, sin recurrir a baterías más grandes ni a condiciones artificiales”, explicó Sandeep Bhambra, jefe de Diseño Avanzado de Renault. “Todo el trabajo estuvo puesto en reducir el consumo: aerodinámica, peso y eficiencia mecánica”.

    Al finalizar el recorrido, el denominado Filante Record 2025 aún conservaba un 11% de carga, lo que habría permitido sumar cerca de 120 kilómetros adicionales a más de 100 km/h.

    El vehículo pesa apenas 1.000 kilos y funciona como un verdadero laboratorio rodante, con soluciones como dirección y frenos electrónicos (steer-by-wire y brake-by-wire), materiales ultralivianos y componentes impresos en 3D.

    Parte clave del desarrollo estuvo en la aerodinámica. Las pruebas en túnel de viento realizadas a comienzos de año obligaron a rediseñar carenados y zonas críticas de la carrocería.

    “Vimos que el arrastre era más alto de lo esperado y tuvimos que volver atrás y corregir”, señaló Jocelyn Mérigeault, ingeniero en aerodinámica. “Se ajustaron principalmente los pasos de rueda y las tomas de aire, logrando una mejora clara en el flujo”.

    La conducción estuvo a cargo de tres pilotos que se turnaron durante la jornada. “Son horas de mucha concentración, donde cada movimiento cuenta”, comentó Laurent Hurgon, uno de los conductores. “La presión está, pero también el orgullo de ser parte de un trabajo colectivo que resultó tal como se había planificado”.

    Desde Renault recalcan que el Filante Record 2025 no es un adelanto de un modelo de producción, sino una plataforma de pruebas. “Esto no se trata solo de un récord. Es una experiencia que nos entrega datos reales para desarrollar autos eléctricos más eficientes y mejor adaptados al uso cotidiano” afirmó Olivier Blanche, jefe del proyecto.

    Portada del dia

