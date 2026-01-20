SUSCRÍBETE POR $1100
    Renault revela el Filante, su nuevo modelo insignia internacional

    El modelo, fabricado en Corea del Sur, llegará a Sudamérica, incluido Chile, durante el despliegue regional previsto hasta 2027.

     

    Un nombre que viene del pasado para mirar hacia adelante. Renault presentó oficialmente el Filante, un crossover del segmento E que toma referencias históricas de la marca y las traslada a un vehículo pensado para mercados clave fuera de Europa.

    Con diseño marcado, foco en el confort y un sistema híbrido de nueva generación, el modelo inicia su camino comercial en Corea del Sur en marzo de 2026 y luego avanzará hacia América Latina, incluido Chile.

    Filante no es un nombre elegido al azar. Remite al Étoile Filante de 1956, un prototipo con el que Renault batió récords de velocidad, y también al uso de la “estrella” como distintivo de sus modelos más refinados en los años 30.

    En 2025, la denominación volvió a escena con el concept eléctrico Filante Record, que superó los 1.000 kilómetros con una sola carga. Esa herencia es la que ahora se traslada a un vehículo de producción.

    Diseño, Tecnología y asistencias

    Con 4,91 metros de largo, el Filante se ubica por encima de modelos como Rafale o Espace. Su silueta es más alargada, con una zaga de líneas fluidas y una firma luminosa propia. Por dentro, el foco está puesto en el confort: asientos tipo lounge, iluminación configurable y un puesto de conducción dominado por tres pantallas de 12,3 pulgadas. El trabajo en insonorización y el sistema de audio apuntan a una experiencia tranquila a bordo.

    El Filante incorpora ayudas a la conducción avanzadas, entre ellas tres inéditas para la marca: asistente de maniobra de emergencia, espejo retrovisor inteligente y detección de presencia infantil. A eso se suma un entorno digital conectado, con actualizaciones remotas y control del vehículo a través de la app My Renault.

    Mecánica híbrida y producción regional

    El sistema full hybrid E-Tech entrega 250 Hp y se apoya en dos motores eléctricos y un motor a gasolina 1.5, gestionados por una transmisión multimodo. El modelo se fabrica en la planta de Busan, Corea del Sur, y cumple un rol central en la estrategia internacional de la marca.

    “Renault Filante representa lo que Renault Group y Renault Korea pueden lograr juntos”, dijo Nicolas Paris, CEO de Renault Korea. En la misma línea, Fabrice Cambolive afirmó que el modelo “ilustra nuestra hoja de ruta y la capacidad de cumplir lo prometido”.

