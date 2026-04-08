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    ¿Sabes cuáles son los vehículos más vendidos en Chile en 2026?

    Durante marzo se produjo un cambio notable en el primer lugar.

     
    La nueva Poer 2.0 está disponible en versión estándar y Plus, las que se diferencian en diseño y equipamiento.

    Esta semana se conoció el informe correspondiente a las ventas de marzo de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que lució cifras positivas en el mercado automotor nacional durante el mes y también para lo que va de 2026.

    En marzo se vendieron 27.358 unidades nuevas, un alza de 14% más en comparación al mismo mes de 2025, mientras que en los tres primeros meses se totalizan 74.977 patentamientos, un 5,8% más que en 2025.

    En cuanto a las marcas, Toyota recuperó el primer lugar en el acumulado 2026, superando a Suzuki y Hyundai.

    Respecto a los vehículos más vendidos, con las ventas acumuladas a marzo la Mitsubishi L200 (2.056) cedió el primer lugar a la GWM Poer (2.171). En tercer puesto se ubica la Toyota Hilux (1.648).

    Entre los SUV, el MG ZX mantuvo el liderato con 1.604 patentamientos, en una férrea disputa con el Suzuki Fronx (1.548). El Chery Tiggo 2 está tercero (1.386)

    Dentro de los vehículos de pasajeros, el Kia Soluto (1.282) sigue al frente por encima del Suzuki Swift (1.161) y el Hyundai Grand I-10 junto al Chevrolet Sail (995).

    Mientras que en el segmento de los comerciales, la Peugeot Partner se mantiene como líder absoluto, con 1.575 unidades.

    Top 10 general

    • GWM Poer: 2.171
    • Mitsubishi L200: 2.056
    • Toyota Hilux: 1.648
    • MG ZX: 1.604
    • Peugeot Partner: 1.575
    • Suzuki Fronx: 1.548
    • Ford New Ranger: 1.533
    • Kia Soluto: 1.282
    • Mazda CX5: 1.257
    • Omoda C5: 1.236

    Top 5 camionetas

    • GWM Poer: 2.171
    • Mitsubishi L200: 2.056
    • Toyota Hilux: 1.648
    • Ford New Ranger: 1.533
    • Maxus T60: 1.007

    Top 5 vehículos comerciales

    • Peugeot Partner: 1.575
    • Hyundai Porter: 498
    • Citroën Berlingo: 375
    • Kia Frontier: 365
    • Chevrolet N400 Max: 349

    Top 5 vehículos de pasajeros

    • Kia Soluto: 1.282
    • Suzuki Swift: 1.161
    • Hyundai Grand i-10: 995
    • Chevrolet Sail: 995
    • Suzuki Baleno HB: 774

    Top 5 SUV

    • MG ZX: 1.604
    • Suzuki Fronx: 1.548
    • Chery Tiggo 2: 1.386
    • Mazda CX5: 1.257
    • Omoda C5: 1.236
    Más sobre:NoticiasANACVenta automóvilesIndustria automotrizGWMMitsubishiToyotaMGPeugeotSuzukiFordkiaMazdaOmoda

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