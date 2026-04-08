¿Sabes cuáles son los vehículos más vendidos en Chile en 2026?

La nueva Poer 2.0 está disponible en versión estándar y Plus, las que se diferencian en diseño y equipamiento.

Esta semana se conoció el informe correspondiente a las ventas de marzo de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que lució cifras positivas en el mercado automotor nacional durante el mes y también para lo que va de 2026.

En marzo se vendieron 27.358 unidades nuevas, un alza de 14% más en comparación al mismo mes de 2025, mientras que en los tres primeros meses se totalizan 74.977 patentamientos, un 5,8% más que en 2025.

En cuanto a las marcas, Toyota recuperó el primer lugar en el acumulado 2026, superando a Suzuki y Hyundai.

Respecto a los vehículos más vendidos, con las ventas acumuladas a marzo la Mitsubishi L200 (2.056) cedió el primer lugar a la GWM Poer (2.171). En tercer puesto se ubica la Toyota Hilux (1.648).

Entre los SUV, el MG ZX mantuvo el liderato con 1.604 patentamientos, en una férrea disputa con el Suzuki Fronx (1.548). El Chery Tiggo 2 está tercero (1.386)

Dentro de los vehículos de pasajeros, el Kia Soluto (1.282) sigue al frente por encima del Suzuki Swift (1.161) y el Hyundai Grand I-10 junto al Chevrolet Sail (995).

Mientras que en el segmento de los comerciales, la Peugeot Partner se mantiene como líder absoluto, con 1.575 unidades.

Top 10 general

GWM Poer: 2.171

Mitsubishi L200: 2.056

Toyota Hilux: 1.648

MG ZX: 1.604

Peugeot Partner: 1.575

Suzuki Fronx: 1.548

Ford New Ranger: 1.533

Kia Soluto: 1.282

Mazda CX5: 1.257

Omoda C5: 1.236

Top 5 camionetas

GWM Poer: 2.171

Mitsubishi L200: 2.056

Toyota Hilux: 1.648

Ford New Ranger: 1.533

Maxus T60: 1.007

Top 5 vehículos comerciales

Peugeot Partner: 1.575

Hyundai Porter: 498

Citroën Berlingo: 375

Kia Frontier: 365

Chevrolet N400 Max: 349

Top 5 vehículos de pasajeros

Kia Soluto: 1.282

Suzuki Swift: 1.161

Hyundai Grand i-10: 995

Chevrolet Sail: 995

Suzuki Baleno HB: 774

Top 5 SUV