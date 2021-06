Se enojó el jefe del equipo Mercedes y dijo que el rendimiento es inaceptable

Molestia total en el jefe del equipo Mercedes en la Fórmula 1. Y no es para menos, puesto que, tras dos fechas con resultados lamentables -en Mónaco y Bakú- Toto Wolff rompió su silencio y realizó una fuerte crítica, que incluyó desde Lewis Hamilton a su propia persona.

El ejecutivo en una entrevista publicada por el sitio motorsport.com indicó que el equipo ha tenido un rendimiento insuficiente y necesita recuperar pronto el nivel para impedir el crecimiento de los Red Bull.

“Creo que hay muchas cosas que no están funcionando tan bien como en los últimos años”, dijo Wolff, agregando que “en la faceta operativa no estamos en nuestro mejor momento. Realmente no hemos encontrado el punto óptimo del auto para la clasificación y la carrera, de lograr tener un monoplaza rápido en clasificación y rápido en la carrera”.

Sobre los puntos que deben ajustar, Wolff fue sincero y señaló que “hay tantas cosas que necesitamos mejorar que lo único que quiero hacer ahora mismo, cuando acabemos esta entrevista, es ponerme a ello para asegurarme de que realmente seamos capaces de competir por este campeonato”.

Pero al margen de lo que se debe mejorar, el ejecutivo fue enfático en que los errores deben terminar. “No se puede seguir perdiendo puntos como hemos hecho en Mónaco y aquí. Simplemente no es aceptable para todos”.

Lewis Hamilton en Bakú, foto de Daimler AG.

Acerca de los problemas que exhibieron como equipo en Mónaco, donde Valtteri Bottas debió abandonar por un error en una parada en boxes y Hamilton no pudo terminar entre los seis primeros, Wolff reconoció que han sido las semanas más complejas que recuerda al mando del equipo.

“Sí, son las más difíciles. Porque no tener rendimiento en Mónaco, y que ocurra lo de Valtteri, que habría logrado un sólido podio, pero se encontró una parada en boxes de 36 horas, no es realmente un gran logro, según el listón que nosotros mismos habíamos puesto. Estoy muy enfadado, es muy doloroso y me abruma la frustración, pero que nadie tenga ninguna duda. Este es un equipo tan fuerte ... que vamos a transformar la ira en una fuerza positiva. Somos guerreros y vamos a volver”, dijo.

Respecto de lo que ocurrió en Azerbaiyán, con la salida de Hamilton a falta de dos vueltas en la relargada de la carrera, el mandamás del equipo campeón del mundo dijo que “ambos estamos destruidos, para ser sincero. Para él, obviamente, como piloto, que lo tienes... está tan cerca y luego todo se ha ido”.

Pero Wolff confía en que podrán salir pronto adelante. “Solo necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos y hacer lo mejor con lo que tenemos. Y no les hemos dado a los pilotos un paquete competitivo este fin de semana. Han estado lejos de tener un paquete competitivo”.

“Esa es la frustración. No es solo el incidente al final lo que frustra. En general, no estamos cumpliendo con nuestras propias expectativas. Todos: Lewis, los ingenieros, yo mismo, todos los miembros del equipo”, finalizó Wolff, quien espera que en el Gran Premio de Francia que se disputará el 20 de junio las cosas mejores y vuelvan las sonrisas a un equipo que ha dominado sin contrapeso la F1 en los últimos años… si es que los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez lo permiten