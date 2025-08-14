“Ser veloz y silenciosa es un lujo”: el Dongfeng T5 EVO HEV, a prueba

La reconocida animadora y embajadora de Dongfeng Cidef, Karla Constant, vive por primera vez la experiencia de conducir un vehículo híbrido gracias al T5 EVO HEV, un SUV que combina diseño, confort y tecnología para enfrentar la rutina con eficiencia y estilo.

“¡Definitivamente hay ahorro! Comparado con mi primer auto, el T5 EVO HEV se nota que tiene mejor consumo porque voy menos a cargar bencina. Cada estanque dura mucho más y además tiene más fuerza gracias al motor eléctrico. Eso se nota al acelerar: es más ágil que un SUV convencional, aunque sin el ‘rugido’ de un deportivo. Pero incluso eso es una ventaja: ser veloz y silenciosa es un lujo”, comenta Karla.

La animadora destaca que este modelo es ideal para quienes buscan un vehículo versátil y eficiente.

“Se lo recomiendo a todos, pero creo que es perfecto para familias jóvenes que necesitan espacio, tecnología y rendimiento, sin llegar al precio de un SUV premium. También es una gran opción para personas urbanas, conscientes del medio ambiente y del costo/beneficio de su auto. El modo eléctrico reduce emisiones y gasto en gasolina, sin las complejidades de un 100% eléctrico”, remata.