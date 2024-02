Sin depósito y sin compromiso: el nuevo Lancia Ypsilon ya puede reservarse online

El próximo 14 de febrero una renacida Lancia presentará el Ypsilon 2024, un modelo nuevo en todos los sentidos, desde el diseño hasta los motores (por primera vez también será eléctrico), pasando por la plataforma, que será la conocida CMP del grupo Stellantis.

La primera tirada del nuevo Lancia Ypsilon será una edición especial hecho en colaboración con Cassina, famosa marca italiana de diseño interior y de la cual solo se fabricarán 1.906 ejemplares, en honor al año de nacimiento de la firma de autos también italiana.

Pues bien, a modo de aperitivo, Lancia ha anticipado varios teasers e incluso un video en donde se muestra al modelo en cuestión, el cual llaman la atención unos pilotos redondos heredados de los clásicos de la marca.

También se mostró un pilar trasero que integra una pieza en negro brillante que no solo es decoración, sino que tiene un papel funcional: el de estirar la superficie acristalada, además de unas grandes llantas de aleación.

Respecto del interior, anticipó especialmente el área de la consola central donde se halla la nueva pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento SALA, así como la novedosa mesa semicircular en mitad de la pieza con un enfoque más práctico funcional.

Más allá de ello, hoy Lancia lanzó la campaña “1 de 1906″, la cual permite a los clientes tener derecho preferente en la compra, tras ser contactados por un experto de la marca, de forma rápida y digital, sin necesidad de depósito alguno.

Como se informa en el comunicado de prensa de Lancia, estos son los sencillos pasos para estar entre los primeros clientes de la edición limitada Cassina de Lancia Ypsilon:

Registrándose en el sitio web de la marca, simplemente exprese su interés en el NUEVO LANCIA YPSILON EDICIÓN LIMITADA CASSINA.Una vez registrado, será uno de los primeros en ser contactado por su concesionario seleccionado para recibir información y detalles antes de la apertura de los pedidos, prevista para el 14/02/24. Puede cancelar su expresión de interés en cualquier momento. Su manifestación de interés no es en modo alguno vinculante para usted y no representa un pedido ni una venta, por lo que no inicia ningún proceso de compra de bienes, servicios o cualquier otro artículo, ni siquiera en línea.