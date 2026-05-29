Mitsubishi confirma el regreso del Pajero/Montero como nuevo SUV insignia

El rumor que llevaba meses en el ambiente, por fin se confirmó: Mitsubishi Motors oficializó el regreso del legendario Pajero (que por estos lados se comercializó como Montero), uno de los nombres más emblemáticos de su historia, marcando el retorno del icónico todoterreno cinco años después de su salida de los mercados internacionales.

La nueva versión debutará mundialmente durante el último trimestre de este año y se posicionará como el nuevo buque insignia global de la marca japonesa.

Los detalles aún está por conocerse, pero ya se sabe que la nueva generación del Pajero/Montero fue desarrollada sobre el robusto chasis de largueros de la Triton, aunque contará con un trabajo específico en la cabina, suspensiones delanteras y traseras, buscando combinar elevadas capacidades off-road con un mayor nivel de refinamiento y confort en carretera.

Mitsubishi adelantó que el nuevo SUV mantendrá intacto el espíritu aventurero que lo convirtió en una referencia mundial dentro del segmento todoterreno. Desde su debut original en 1982, el modelo logró vender más de 3,25 millones de unidades en más de 170 países y construyó una sólida reputación gracias a su desempeño extremo y durabilidad.

Parte importante de esa historia se escribió en el Rally Dakar, competencia donde el Pajero/Montero consiguió 12 victorias absolutas, incluyendo siete triunfos consecutivos, consolidándose como uno de los todoterrenos más exitosos en la historia de la competencia.

La nueva versión apostará nuevamente por la tracción integral y una configuración orientada a la conducción fuera de camino, aunque incorporando tecnologías modernas y una experiencia de manejo más refinada. Si bien todavía no se confirman detalles mecánicos, distintos reportes apuntan a que podría incorporar motores electrificados e incluso variantes híbridas enchufables, alineándose con la nueva estrategia global de la compañía.

El regreso del Pajero/Montero forma parte de un ambicioso plan de expansión de Mitsubishi, que contempla el lanzamiento de 13 nuevos modelos antes de 2032, incluyendo vehículos híbridos y completamente eléctricos.

Con este anuncio, la firma japonesa busca recuperar protagonismo en el segmento de los SUV todoterreno de alta gama, enfrentándose nuevamente a referentes históricos como el Toyota Land Cruiser.