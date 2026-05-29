Chery confirma la llegada del nuevo QQ eléctrico a Chile para finales de año

La ofensiva global de electromovilidad de Chery sigue avanzando y tendrá a Chile como uno de los destinos para el renovado QQ, que ha sido rediseñado y convertido en un SUV compacto eléctrico.

Se espera que debute localmente hacia finales de 2026 como parte de la nueva estrategia de la marca orientada a vehículos urbanos, conectados y de bajas emisiones.

El nuevo Chery QQ adopta una propuesta completamente renovada, con diseño futurista, enfoque urbano y un alto nivel de conectividad. La marca apunta a convertirlo en una alternativa accesible para quienes buscan ingresar al mundo de la electromovilidad con un vehículo práctico, eficiente y adaptado a la vida diaria en ciudad.

Desarrollado sobre una plataforma eléctrica dedicada, el SUV mide 4,2 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes superior a los 2,7 metros, dimensiones que le permiten posicionarse dentro del competitivo segmento B-SUV, privilegiando el espacio interior y la versatilidad.

En materia mecánica, el nuevo QQ contará con dos configuraciones eléctricas. La primera desarrolla 58 kW (79 hp) y 90 Nm de torque, mientras que la segunda alcanza 90 kW (122 hp) y 115 Nm de par. Además, estarán disponibles dos opciones de batería: una de 29,48 kWh con autonomía estimada de 310 kilómetros y otra de 41,28 kWh capaz de alcanzar hasta 420 kilómetros.

Uno de los aspectos destacados será su sistema de carga rápida, que según la marca permitirá recuperar del 30% al 80% de la batería en apenas 16,5 minutos.

El interior apuesta por una experiencia digitalizada y conectada, con un diseño moderno pensado especialmente para usuarios jóvenes y familias urbanas. A ello se suman nuevas asistencias a la conducción y tecnologías de seguridad que forman parte de la nueva estrategia global de Chery.