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    Alfa Romeo adelanta su futuro: nuevos modelos y continuidad para Giulia y Stelvio hasta 2027

    La marca italiana confirmó parte de su estrategia hacia 2030, con nuevos desarrollos para los segmentos B y C, tecnologías multienergía y proyectos exclusivos de edición limitada, manteniendo además la producción de Giulia y Stelvio hasta 2027.

     

    Alfa Romeo comenzó a delinear el futuro de su gama global con una estrategia que combinará electrificación, nuevos modelos y continuidad para algunos de sus vehículos más emblemáticos. La firma italiana, perteneciente al grupo Stellantis, confirmó que mantendrá en producción a los actuales Giulia y Stelvio hasta 2027, incluyendo sus versiones Quadrifoglio, mientras trabaja en nuevas interpretaciones para seguir presente en el competitivo segmento D.

    Actualmente, la gama de Alfa Romeo está compuesta por los modelos Junior, Tonale, Giulia, Stelvio y el exclusivo 33 Stradale. Sin embargo, el portafolio evolucionará progresivamente durante los próximos años bajo el plan estratégico Fastlane 2030.

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    Uno de los focos estará puesto en el Alfa Romeo Junior, que recibirá una actualización durante su ciclo de vida para continuar como puerta de entrada a la marca dentro del segmento B-SUV. A esto se sumará un nuevo SUV del segmento C desarrollado sobre la plataforma STLA M, con sistemas de propulsión multienergía y un enfoque orientado al rendimiento y al placer de conducción.

    La marca también confirmó el desarrollo de un nuevo hatchback del segmento C basado en la plataforma STLA One. Este modelo buscará recuperar el espíritu de íconos históricos como los Alfa Romeo 147 y Giulietta, incorporando tecnologías avanzadas y motorizaciones eficientes, tanto híbridas como eléctricas.

    En paralelo, Alfa Romeo seguirá apostando por la exclusividad con un nuevo proyecto “poco-off” bajo el programa de personalización Bottegafuoriserie, iniciativa compartida con Maserati que dará continuidad al exitoso concepto inaugurado por el 33 Stradale.

    La estrategia contempla aprovechar plataformas y tecnologías globales de Stellantis, aunque manteniendo el ADN deportivo, emocional y premium que caracteriza a Alfa Romeo, para avanzar hacia una oferta cada vez más electrificada y conectada con las nuevas demandas del mercado.

    Más sobre:NoticiasAlfa RomeoGiuliaStelvioJunior33 StradaleStellantis

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