Smart prepara el primer sedán de su historia

Tras el lanzamiento de modelos como los Smart #3 y #5, la marca de Mercedes Benz y Geely prepara su primer sedán híbrido enchufable, el #6, un vehículo que podría resultar atractivo gracias a su gran autonomía combinada.

El modelo aparece en los registros del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, organismo que publica anticipadamente las características de los vehículos que las marcas planean comercializar en ese país.

Según la información, la berlina mide 4,90 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,50 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,92 metros.

En cuanto a su sistema de propulsión, Smart recurre al motor híbrido enchufable NordThor Hybrid 2.0 de Geely, el mismo conjunto utilizado en el #5 EHD, un bencinero 1.5 turbo de 120 kW (161 CV) y 255 Nm, asociado a un propulsor eléctrico de 200 kW (268 CV). La transmisión es una unidad DHT de tres velocidades.

El modelo podrá equiparse con dos alternativas de batería: una de 20 kWh y otra de 41,46 kWh. Estas permiten autonomías eléctricas de 120 km y 252 km respectivamente, cifras que, combinadas con el motor de combustión, entregan rangos de 1.483 y 1.615 km. También se mencionan dos posibles proveedores de baterías para esta variante: SVOLT y CATL, lo que se refleja en pesos homologados de 1.990 y 2.099 kilos.

E Smart #6 EHD se posicionará como el modelo más grande fabricado por la marca. Además, a diferencia de los vehículo comercializados en Europa, no será un vehículo exclusivamente eléctrico, sino un híbrido enchufable pensado para mercados donde la autonomía extendida es un factor decisivo.