Subaru le pone velocidad y color a su exhibición en el Salón de Tokio

En el Salón de Tokio 2026, que se realizará del 9 al 11 de enero, Subaru exhibirá vehículos de competición de distintas categorías, junto a versiones especiales del Levorg, WRX S4 e Impreza, todos enfocados en el desempeño y la experiencia de conducción bajo su concepto Performance Scene.

Entre las principales novedades se encuentra el Levorg STI Sport R-Black Limited II STI Performance, desarrollado a partir de la versión STI Sport EX.

Este modelo destaca por su color exclusivo Sunrise Yellow y una configuración exterior con detalles en negro, como llantas de 18 pulgadas, espejos y antena de techo. En el interior incorpora asientos delanteros Recaro con tapiz perforado en amarillo y un panel con acabado tipo gamuza, junto a accesorios originales de la marca y componentes STI orientados al rendimiento.

Una propuesta similar presenta el WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance, basado en la versión STI Sport R EX. Comparte el color Sunrise Yellow y el tratamiento estético en negro, además de un interior con asientos Recaro y detalles que refuerzan su carácter deportivo.

La muestra también incluirá el Impreza ST-H STI Performance Edition, que combina un enfoque deportivo con un uso versátil. Este modelo incorpora piezas STI desarrolladas a partir de la experiencia en competición, mejorando aspectos como la estabilidad, el comportamiento dinámico y el confort de marcha.

En el área de motorsport, Subaru adelantará su nuevo auto de carreras para la temporada 2026 del Super Taikyu Series, junto al Subaru BRZ GT300 que competirá en el Super GT y el Subaru WRX VBH del Campeonato Japonés de Rally.