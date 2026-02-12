SUSCRÍBETE POR $1100
    Exdiseñador de Apple dice que las pantallas táctiles no son adecuadas para los vehículos

    Jony Ive, que participó en el diseño interior del Ferrari Luce, advierte que estas tecnologías restan seguridad al conducir, al mismo tiempo que defiende el regreso de perillas y botones físicos.

     

    Desde hace años, las pantallas táctiles se tomaron los tableros de los vehículos. Funciones básicas como el aire acondicionado, la radio o los asientos pasaron a depender de menús digitales. Ese enfoque empieza a ser cuestionado, incluso por una influyente voz en el diseño tecnológico.

    Jony Ive, exjefe de diseño de Apple y figura clave en la creación del iPhone, afirmó que las pantallas táctiles en los automóviles son “la tecnología equivocada” para manejar las funciones principales del vehículo. En conversación con Autocar, el diseñador fue claro: “Nunca habría usado controles táctiles en un auto. Es algo que jamás se me habría ocurrido”.

    El principal problema, según Ive, es la distracción que generan. A diferencia de un botón o una perilla, una pantalla obliga al conductor a desviar la vista del camino. “Una pantalla ubicada al centro del tablero requiere que mires hacia otro lado”, aseguró.

    La preocupación no es menor. Un estudio de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), realizado en 2017, reveló que los conductores pasan en promedio 40 segundos interactuando con pantallas. A una velocidad de 40 km/h, eso equivale a recorrer varias cuadras sin mirar el tránsito.

    Ive es parte interesada en el asunto, eso sí. Sus críticas y observaciones también le ayudan a explicar las decisiones que tomó en el diseño interior del primer vehículo eléctrico de Ferrari, el Luce, recientemente presentado. El modelo sí incorpora una pantalla central de gran tamaño y un panel de instrumentos digital, pero apuesta por una estética más clásica, con aluminio visible y controles físicos bien definidos.

    Según Ive, el sistema fue pensado para que el conductor “pueda usarlo de manera intuitiva, disfrutarlo y hacerlo de forma segura”. Bajo la pantalla hay interruptores físicos para el climatizador, los asientos calefaccionados y otras funciones de uso frecuente.

    El regreso de botones y perillas no es casual. Ya son varios fabricantes que están tomando nota del cansancio de los usuarios frente a interfaces complejas, por lo que no es descabellado pensar un regreso masivo de los botones en el corto plazo.

