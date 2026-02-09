SUSCRÍBETE POR $1100
    Ferrari revela el interior de Luce, su primer vehículo eléctrico

    La firma italiana presentó en San Francisco el interior y la interfaz de su nuevo modelo, desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive.

     

    Ferrari dio a conocer el nombre y el diseño interior de su primer deportivo 100% eléctrico. Se llama Luce (“luz” en italiano) y marca el inicio de una nueva etapa para la casa de Maranello, que apuesta por una experiencia de manejo centrada en lo físico, lo intuitivo y lo esencial.

    La presentación se realizó en San Francisco, ciudad clave para el desarrollo tecnológico y del diseño de interfaces, y contó con la participación de LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Sir Jony Ive y Marc Newson que trabaja con Ferrari desde hace cinco años en todas las dimensiones del proyecto.

    Más que tecnología, Luce busca expresar una idea. Según Ferrari, el nombre no define un tipo de propulsión, sino una forma de entender la innovación: la electrificación como medio y no como fin. El modelo completo, incluido su exterior, será revelado en mayo de 2026 en Italia.

    El habitáculo del Ferrari Luce se concibe como un volumen limpio y ordenado, donde hardware y software fueron desarrollados en conjunto. A diferencia de otros eléctricos, el modelo mantiene una alta presencia de botones, perillas y selectores mecánicos, priorizando la interacción táctil por sobre el uso exclusivo de pantallas.

    “El hecho de que un auto sea eléctrico no significa que todo deba ser digital. Queríamos una interfaz física, directa y que no obligara a desviar la vista del camino”, dijo Jony Ive.

    El volante retoma la clásica forma de tres radios, inspirada en modelos Ferrari de los años 50 y 60, fabricado en aluminio reciclado y con módulos de control análogos. El panel de instrumentos se mueve junto al volante y utiliza dos pantallas OLED superpuestas, desarrolladas junto a Samsung Display.

    Uno de los elementos más llamativos es la llave de encendido, hecha en vidrio y aluminio. Al insertarla en la consola central, cambia de color y activa una secuencia visual que marca el inicio del manejo, en lo que la firma denomina un “ritual” previo a la conducción.

    El interior utiliza aluminio mecanizado y vidrio Corning Fusion5, seleccionados por su resistencia y durabilidad. Todos los materiales fueron pensados para envejecer bien con el uso, sin perder claridad ni precisión visual.

