    Telluride: Kia hace la presentación de la nueva generación de su SUV de lujo

    Anticipándose a su lanzamiento oficial en el Salón de Los Ángeles, la marca coreana mostró los detalles de una versión más amplia de su modelo familiar.

     
    2027 Kia Telluride SXP

    Hace seis años debutó el Kia Telluride, el SUV de lujo de la marca coreana. En 2022 se le incluyeron algunas mejoras, pero era hora de una renovación completa, la que acaba de ser presentada.

    La segunda generación busca preservar su esencia y ADN de líneas cuadradas, pero con mayor amplitud. Crece a 5,8 centímetros de largo, 7,6 cm en la distancia entre ejes y 2,5 cm en altura.

    2027 Kia Telluride X-Pro

    El nuevo Telluride hará su debut mundial oficial a finales de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles con una amplia gama de versiones, incluyendo la X-Pro. A los concesionarios de Estados Unidos debería llegar durante el primer semestre de 2026.

    Inspirado en la belleza de la ciudad de Colorado que le da nombre, el diseño exterior del Telluride transmite fuerza, seguridad y confianza, a través de un amplio capó y faros de alto brillo.

    2027 Kia Telluride SXP

    La versión X-Pro adopta un carácter más imponente y sofisticado, con pasos de rueda, espejos laterales, molduras de la línea de cintura y pilares D en color negro, además de barras de techo elevadas.

    Por si parte, el habitáculo presenta una amplia distribución horizontal y las texturas que imitan la madera añaden calidez y un toque orgánico. Los detalles en metal auténtico ayudan a enfatizar la precisión.

    2027 Kia Telluride SXP

    Asimismo, ofrece un espacio interior optimizado con acceso mejorado para entrar y salir con mayor facilidad de la segunda y tercera fila. Sus mayores dimensiones también contribuyen a una mayor altura libre al techo (hasta 1,27 cm más en los modelos equipados con techo solar).

    En cuanto a colores, el interior usa combinaciones de colores como el azul marino profundo con el toscano umber crean una audaz dualidad, mientras que el nuevo blackberry (un intenso tono púrpura) combinado con el beige arena ofrece una sorprendente armonía sofisticada. En la línea X, la paleta de colores se vuelve más sobria con tonos negros, caqui oscuro o marrón cuero.

    2027 Kia Telluride SXP

    Para el exterior, hay nuevas opciones de pintura como el verde jade negro y el marrón terreno (disponibles en acabados brillante y mate) se suman a una paleta más amplia de 10 colores.

