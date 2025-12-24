¿Test drive a domicilio?: Dos marcas se unen para hacerlo posible

Probar un auto sin ir a un concesionario, sin filas ni traslados, y con la comodidad de hacerlo desde el propio hogar ya no es una idea descabellada. Desde ahora, los test drives pueden pedirse con la misma facilidad con la que hoy se solicitan productos o servicios a través de una aplicación móvil, marcando un nuevo hito en la forma en que las personas se informan y toman decisiones de compra en el mundo automotriz.

Esta experiencia inédita en el país y en América Latina es posible gracias a una alianza entre Hyundai, Rappi y la empresa especializada Goopcar.

A través de esta iniciativa, los usuarios pueden solicitar gratuitamente una prueba de manejo directamente desde su celular y recibir el vehículo en la puerta de su casa. El servicio está disponible para cuatro modelos de la marca surcoreana: Kona, Tucson y Santa Fe en sus versiones híbridas, además del Inster, el recientemente lanzado citycar eléctrico, reforzando así la apuesta por alternativas de movilidad más eficientes y sustentables.

El proceso es simple e intuitivo. Basta con ingresar a la aplicación, escribir “Hyundai” en la sección Buscar y seleccionar el modelo disponible junto con el horario para realizar el test drive. En una primera etapa, el servicio estará habilitado para personas que residan en Las Condes, Lo Barnechea y sectores de Vitacura y Providencia, zonas cercanas a la casa matriz de la marca, desde donde se coordinan los vehículos destinados a las pruebas.

La gestión del servicio está a cargo de Goopcar, empresa responsable de validar la información del solicitante, comprobar que cuente con licencia de conducir vigente y coordinar la logística del traslado. Un conductor retira el automóvil desde las dependencias de Hyundai en Las Condes y lo lleva hasta el domicilio indicado por el usuario.

Una vez en el lugar, el cliente firma una carta de compromiso y puede realizar una prueba de manejo de aproximadamente 30 minutos por los alrededores de su residencia. Al finalizar, el vehículo es devuelto a la sede y un ejecutivo comercial se pone en contacto para conocer la experiencia del usuario y acompañarlo en un eventual proceso de compra.

Con esta propuesta, la industria automotriz da un paso más hacia la digitalización y la experiencia centrada en las personas, integrando conveniencia, innovación y nuevas formas de acercar la movilidad a la vida cotidiana.