¿Cuáles fueron los colores de vehículos favoritos el año pasado?

Ni el rojo ni el azul lideran esta vez. El 2025 dejó claro que las decisiones al volante también pasan por la conexión con el entorno. Las preferencias por el color de los autos cambiaron y el verde apareció como el tono que más creció a nivel mundial, desplazando a clásicos históricos y abriendo paso a una paleta más ligada a la naturaleza y a la conciencia ambiental.

De acuerdo con el Color Report for Automotive OEM Coatings 2025 de BASF, las elecciones de los consumidores reflejan una búsqueda por tonalidades que transmitan identidad y cercanía con lo orgánico.

En ese escenario, el verde se transformó en el color cromático con mayor crecimiento global, seguidos por el azul y el rojo, que pese a seguir entre los más usados, acumulan descensos consecutivos.

El informe también muestra avances en tonos acromáticos. El gris sigue sumando adeptos como una alternativa sobria y actual, mientras que el verde se diversifica en matices que van desde lo tecnológico hasta lo natural.

En el continente americano, el panorama es más diverso. El plateado vuelve a ganar presencia, el violeta comienza a llamar la atención y el beige aparece con fuerza, aunque de manera silenciosa. “Las ventas actuales validan nuestras predicciones tempranas y demuestran cómo las tendencias a largo plazo siguen moldeando el mercado”, dijo Mark Gutjahr, jefe global de Diseño de Color en BASF Coatings.

Más allá del color: el desafío ambiental en Chile

En Chile, donde el parque automotriz llega a los 6,3 millones de propietarios según Equifax, el foco no está solo en la estética. El repintado de vehículos plantea un desafío ambiental relevante, especialmente por las emisiones asociadas a los procesos tradicionales.

Talleres y centros de pintura han comenzado a adaptar sus prácticas frente a una mayor conciencia de los conductores. En ese contexto, se han incorporado barnices con bajo contenido de Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) y tecnologías de secado rápido que permiten reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂.

Con el transporte aportando cerca del 26% de las emisiones nacionales, el repintado eficiente dejó de ser un detalle técnico para transformarse en una necesidad. Así, el 2025 muestra una industria que busca coherencia: autos que se mimetizan con el paisaje y procesos que apuntan a cuidarlo.