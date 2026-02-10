Toyota confirma el Highlander, su primer SUV eléctrico de tres filas

Después de varios días soltando pequeños adelantos a través de imágenes, Toyota confirmó oficialmente lo que será uno de los lanzamientos más comentados del año: el Toyota Highlander 2027 completamente eléctrico, que será el primer SUV de tres filas de asientos y propulsión 100% eléctrica en la historia de la marca.

Con este paso, la firma amplía de manera significativa su portafolio de vehículos ecológicos, orientado especialmente al segmento familiar de gran tamaño.

El comunicado lanzado por la filial estadounidense de la firma japonesa, fue simple y directo, a la espera del lanzamiento oficial: “Conoce el nuevo Highlander 2027. Un SUV con líneas modernas y elegantes, propulsión eléctrica y un amplio habitáculo de tres filas diseñado para ofrecer confort a todos los ocupantes”.

La automotriz japonesa había anticipado desde hace tiempo la llegada de un SUV eléctrico con capacidad para siete pasajeros, pero solo ahora ha atado ese proyecto al nombre Highlander, un modelo que ya acumulaba décadas de historia con motorizaciones convencionales e híbridas.

La confirmación oficial llegó acompañada de imágenes teaser que muestran la silueta del vehículo con el emblema “BEV” y detalles de diseño modernos, así como referencias a tracción total de serie.

El nuevo Highlander eléctrico se presenta como un producto clave dentro de la estrategia de electrificación de Toyota, en un mercado global donde la demanda de SUV grandes y espaciosos sigue en aumento.

El vehículo apunta a combinar el confort y la versatilidad que caracteriza a los Highlander tradicionales con el desempeño silencioso y eficiente de un tren motriz totalmente eléctrico.

Toyota ha destacado que este SUV ofrecerá una cabina espaciosa y práctica, pensada para el uso familiar diario y viajes largos, con tres filas de asientos que pueden acomodar hasta siete u ocho ocupantes según configuración.

Aunque los detalles técnicos completos, como la capacidad de la batería, autonomía estimada o cifras de potencia, se darán a conocer en el lanzamiento oficial programado para este martes por Toyota, se sabe que el Highlander hará uso de la plataforma eléctrica de nueva generación de la marca.