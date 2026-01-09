SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Gazoo Racing se independiza de Toyota

    La marca japonesa anunció que su división deportiva retomará su nombre original para reforzar el vínculo entre el automovilismo y el desarrollo de vehículos de producción, además de la formación de nuevos talentos.

     
    2025 FIA World Rally Championship / Round 07 / Acropolis Rally Greece / 25-28 June 2025 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein McKlein

    Usar la competencia como un espacio de aprendizaje directo para fabricar autos cada vez mejores y formar conductores, ingenieros y mecánicos, es el motivo por la cual Toyota Racing pasará a denominarse nuevamente Gazoo Racing, tal como ocurría hasta antes de 2015.

    El cambio de nombre no significa que los objetivos cambien, porque seguirán participando en las principales categorías del automovilismo, como el Campeonato Mundial de Rally (WRC), además de competencias para clientes basadas en modelos de producción.

    Bajo esta reorganización, GR se ubica por encima de Toyota en la jerarquía del grupo y también de Daihatsu, pero abajo de Lexus y Century.

    Su objetivo declarado, aunque sin profundidad todavía, “será fortalecer la creación de vehículos cada vez mejores, impulsados por el automovilismo, y el desarrollo del talento”.

    Una historia marcada por la autocrítica

    El origen de Gazoo Racing se remonta a la participación de Akio Toyoda en las 24 Horas de Nürburgring, cuando aún no podía usar el nombre Toyota. En ese contexto, el propio directivo recordó el momento que dio impulso al proyecto: “Cuando otros fabricantes nos adelantaban con autos en desarrollo, sentí como si dijeran: ‘no hay forma de que ustedes en Toyota puedan construir un auto así’”. Esa sensación, descrita como una humillación, fue el punto de partida.

    Con el paso de los años, la experiencia en pista influyó directamente en modelos como el Lexus LFA, el GR Yaris y el GR Corolla. En particular, el regreso al WRC marcó un cambio de enfoque: primero se desarrolló un auto competitivo para rally y luego se adaptó a la producción en serie, una lógica que hoy define a Gazoo Racing.

    Hannu Rainamo

    En 2025, Toyota volvió a Nürburgring con un GR Yaris, cerrando un ciclo simbólico para Toyoda, quien hoy cumple el rol de piloto maestro de la compañía.

    Más sobre:NoticiasToyotaGAZOO RacingTOYOTA GAZOO RacingWRCAutomovilismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Elizalde refuerza emplazamiento de Boric a Kast: llama a que el debate sea sobre “hechos” y no en base a “fake news”

    Se duplican muertes en el mar respecto a 2025: gobierno llama a la precaución en temporada estival

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación
    Chile

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Elizalde refuerza emplazamiento de Boric a Kast: llama a que el debate sea sobre “hechos” y no en base a “fake news”

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones
    Negocios

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera
    El Deportivo

    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera

    Otra estrella a los Ciudadanos: Manchester City ficha a Semenyo por US$ 86 millones

    Se termina un ciclo: el América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    Alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena