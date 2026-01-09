Gazoo Racing se independiza de Toyota

Usar la competencia como un espacio de aprendizaje directo para fabricar autos cada vez mejores y formar conductores, ingenieros y mecánicos, es el motivo por la cual Toyota Racing pasará a denominarse nuevamente Gazoo Racing, tal como ocurría hasta antes de 2015.

El cambio de nombre no significa que los objetivos cambien, porque seguirán participando en las principales categorías del automovilismo, como el Campeonato Mundial de Rally (WRC), además de competencias para clientes basadas en modelos de producción.

Bajo esta reorganización, GR se ubica por encima de Toyota en la jerarquía del grupo y también de Daihatsu, pero abajo de Lexus y Century.

Su objetivo declarado, aunque sin profundidad todavía, “será fortalecer la creación de vehículos cada vez mejores, impulsados por el automovilismo, y el desarrollo del talento”.

Una historia marcada por la autocrítica

El origen de Gazoo Racing se remonta a la participación de Akio Toyoda en las 24 Horas de Nürburgring, cuando aún no podía usar el nombre Toyota. En ese contexto, el propio directivo recordó el momento que dio impulso al proyecto: “Cuando otros fabricantes nos adelantaban con autos en desarrollo, sentí como si dijeran: ‘no hay forma de que ustedes en Toyota puedan construir un auto así’”. Esa sensación, descrita como una humillación, fue el punto de partida.

Con el paso de los años, la experiencia en pista influyó directamente en modelos como el Lexus LFA, el GR Yaris y el GR Corolla. En particular, el regreso al WRC marcó un cambio de enfoque: primero se desarrolló un auto competitivo para rally y luego se adaptó a la producción en serie, una lógica que hoy define a Gazoo Racing.

Hannu Rainamo

En 2025, Toyota volvió a Nürburgring con un GR Yaris, cerrando un ciclo simbólico para Toyoda, quien hoy cumple el rol de piloto maestro de la compañía.