Venta de vehículos nuevos registra baja de casi 15% en octubre

Las 23.531 unidades comercializadas en el mes lo convierten en el segundo mes de peor rendimiento en 2025 después de febrero.

 
Andres Perez

De acuerdo al reciente informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), octubre mostró un descenso de 14,8% respecto de septiembre en la venta de vehículos nuevos en el país, con 23.531 unidades comercializadas.

En el noveno mes del año los nuevos patentamientos fueron 31.871, que representaron el mejor registro desde los 37.560 de marzo de 2023.

Además, es el segundo mes de más bajo rendimiento en el año, solo superado en ese aspecto por los 21.044 de febrero.

La explicación para estos números, según la ANAC, es que “hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en el mes de septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c”.

De todas formas, la organización destacó que “el desempeño de octubre no afectó el ritmo anual del mercado de vehículos livianos y medianos, que está expandiéndose en un 2,4% con 255.401 unidades comercializadas acumuladas”.

Efectivamente, el acumulado del año supera a 2024, cuando se vendieron 249.302 hasta el décimo mes. Sin embargo, se ubica por debajo de 2023 (261.132) y del récord de 2022 (361.137).

Por segmentos, la ANAC expuso que los SUV (51% del mercado) han registrado un crecimiento de 6,8% con 130.335 unidades, en comparación con 2024; las camionetas pick-up han crecido un 3,4% con 51.583, y los vehículos comerciales han aumentado 6,5% con 27.503.

“Sólo se registra un retroceso en los vehículos de pasajeros, de 10,7% (45.980), en desmedro de la preferencia por los modelos SUV”, explica el informe.

Respecto de las estimaciones para 2025, el estudio de octubre señala que, pese a la baja, “los especialistas en el mercado automotor Forecast Consultores mantienen su proyección en torno a las 310 mil unidades”.

Top 10 autos más vendidos

  • Toyota Hilux: 7.192
  • Mitsubishi L200: 6.693
  • GWM Poer: 6.068
  • Chery Tiggo 2: 5.403
  • Suzuki Baleno (hatchback): 5.331
  • Peugeot Partner: 5.238
  • Kia Soluto: 4.759
  • Ford Ranger: 4.159
  • Chevrolet Groove: 4.052
  • Omoda C5: 4.036
