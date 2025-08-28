SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Voge, la marca de motos premium que aterriza en Chile

Con un portafolio de 12 modelos, la firma china llega al país con la promesa de combinar diseño moderno, alta tecnología y respaldo postventa.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

Con un portafolio de 12 modelos que van desde scooters urbanos hasta máquinas de rally y velocidad, Voge, la marca de motocicletas premium fabricadas en China, acaba de desembarcar en el país.

La apuesta de la firma es clara: conquistar un espacio en el mercado local con una propuesta de diseño vanguardista, componentes de primera línea y una amplia dotación tecnológica, todo acompañado por el respaldo del Grupo RS-Shop.

Las motos de Voge llegan equipadas con elementos que refuerzan su carácter de alta gama, como encendido keyless, calefacción en puños y asiento, panel TFT con información de rodado, frenos ABS e iluminación LED de última generación. A esto se suman suspensiones Kayaba, frenos Brembo, faros auxiliares LED, parabrisas regulable, caballete central, puertos USB-A y USB-C, toma de 12V y hasta cámara frontal en alta definición.

En los modelos tope de línea se incorporan asistencias electrónicas avanzadas como alerta de colisión frontal, control de velocidad crucero, radar de punto ciego, monitor de presión de neumáticos, conectividad inalámbrica, cuatro modos de manejo, embrague anti-rebote y el sistema quickshifter up&down para un paso de marchas más ágil.

“La incorporación de Voge es un paso muy importante para nosotros. No se trata solo de sumar una marca más, sino de una decisión estratégica de largo plazo que complementa y potencia nuestra propuesta actual. Voge es joven, innovadora y reconocida globalmente por su diseño, tecnología y relación precio-calidad”, destacó Nicolás Spaarwater, gerente general de RS-Shop.

Una marca joven

Voge nació en 2018 y debutó ante el mundo en el EICMA de Milán en 2019, desde donde inició un camino de consolidación como fabricante de motos premium y de alto rendimiento. Su posicionamiento se ha fortalecido con hitos como el éxito del modelo DS900X en España, que se convirtió en la trail adventure más vendida de 2025 con más de dos mil unidades.

En Chile, los precios de la gama Voge arrancan en $2.990.000 para el scooter SR150GT y alcanzan los $9.990.000 en el caso de la DS900X, la moto insignia de la marca.

Más sobre:NoticiasLanzamientosVogeMotosScooterRallyPremiumChina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Servicios

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League
Chile

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral
Negocios

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral

CFA alerta sobre nueva sobrestimación de ingresos y advierte por nuevo incumplimiento de la meta fiscal 2025

La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto
Tendencias

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Nuevo CEO de Movistar amplía la red 5G en Chile y espera “conectar al 50% de la población”

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española
El Deportivo

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez

Hablando en francés y con la número 9: Damián Pizarro arriba a Le Havre para relanzar su carrera

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”
Cultura y entretención

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania
Mundo

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional