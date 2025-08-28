Voge, la marca de motos premium que aterriza en Chile

Con un portafolio de 12 modelos que van desde scooters urbanos hasta máquinas de rally y velocidad, Voge, la marca de motocicletas premium fabricadas en China, acaba de desembarcar en el país.

La apuesta de la firma es clara: conquistar un espacio en el mercado local con una propuesta de diseño vanguardista, componentes de primera línea y una amplia dotación tecnológica, todo acompañado por el respaldo del Grupo RS-Shop.

Las motos de Voge llegan equipadas con elementos que refuerzan su carácter de alta gama, como encendido keyless, calefacción en puños y asiento, panel TFT con información de rodado, frenos ABS e iluminación LED de última generación. A esto se suman suspensiones Kayaba, frenos Brembo, faros auxiliares LED, parabrisas regulable, caballete central, puertos USB-A y USB-C, toma de 12V y hasta cámara frontal en alta definición.

En los modelos tope de línea se incorporan asistencias electrónicas avanzadas como alerta de colisión frontal, control de velocidad crucero, radar de punto ciego, monitor de presión de neumáticos, conectividad inalámbrica, cuatro modos de manejo, embrague anti-rebote y el sistema quickshifter up&down para un paso de marchas más ágil.

“La incorporación de Voge es un paso muy importante para nosotros. No se trata solo de sumar una marca más, sino de una decisión estratégica de largo plazo que complementa y potencia nuestra propuesta actual. Voge es joven, innovadora y reconocida globalmente por su diseño, tecnología y relación precio-calidad”, destacó Nicolás Spaarwater, gerente general de RS-Shop.

Una marca joven

Voge nació en 2018 y debutó ante el mundo en el EICMA de Milán en 2019, desde donde inició un camino de consolidación como fabricante de motos premium y de alto rendimiento. Su posicionamiento se ha fortalecido con hitos como el éxito del modelo DS900X en España, que se convirtió en la trail adventure más vendida de 2025 con más de dos mil unidades.

En Chile, los precios de la gama Voge arrancan en $2.990.000 para el scooter SR150GT y alcanzan los $9.990.000 en el caso de la DS900X, la moto insignia de la marca.